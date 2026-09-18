Moradabad News: जिले के 400 कारीगरों को मिली टूलकिट, 10 लाख तक का ब्याजमुक्त ऋण
मुरादाबाद ब्यूरो
Updated Fri, 18 Sep 2026 02:00 AM IST
Updated Fri, 18 Sep 2026 02:00 AM IST
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मुरादाबाद। जिला उद्योग केंद्र की ओर से विश्वकर्मा जयंती और सेवा दिवस पर बृहस्पतिवार को पंचायत भवन सभागार में भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया। विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना के तहत 400 कारीगरों को टूलकिट और विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को ऋण के चेक वितरित किए गए।
उपायुक्त उद्योग दीपेंद्र कुमार ने बताया कि वर्ष 2018 से अब तक जिले के 7475 कारीगरों और शिल्पकारों को विभिन्न ट्रेडों में टूलकिट उपलब्ध कराई जा चुकी हैं। विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना के तहत चयनित आवेदकों को 10 दिवसीय प्रशिक्षण दिया जाता है। प्रशिक्षण के बाद कार्य को आधुनिक बनाने के लिए अधिकतम 15 हजार रुपये तक की निशुल्क उन्नत टूलकिट दी जाती है। इसके अलावा परियोजना लागत 10 लाख रुपये तक का बिना गारंटी और ब्याजमुक्त ऋण उपलब्ध कराने का प्रावधान है। इसमें 15 प्रतिशत तक अनुदान भी शामिल है। इस मौके पर एमएलसी जयपाल सिंह व्यस्त, गोपाल अंजान, सत्यपाल सिंह सैनी, जिला पंचायत अध्यक्ष डॉ. सैफाली चौहान, महापौर विनोद अग्रवाल, विधायक रितेश गुप्ता, ठाकुर रामवीर सिंह आदि मौजूद रहे।
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लाभार्थियों को दिया गया चेक
-मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के तहत उज्ज्वल को 10 लाख, समरपाल सिंह को 25 लाख और मोहम्मद फैजान को 10 लाख रुपये के चेक दिए गए। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान के तहत छह लाभार्थियों को 1.05 लाख से पांच लाख रुपये तक की राशि वितरित की गई। वहीं ओडीओपी वित्त पोषण योजना के तहत सोनाली मेहरा को 21 लाख और मुजफ्फर को 10 लाख रुपये का चेक दिया गया। विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना के तहत सिलाई, हलवाई, लोहार और बढ़ई ट्रेड के लाभार्थियों को टूलकिट भी वितरित की गई।
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उपायुक्त उद्योग दीपेंद्र कुमार ने बताया कि वर्ष 2018 से अब तक जिले के 7475 कारीगरों और शिल्पकारों को विभिन्न ट्रेडों में टूलकिट उपलब्ध कराई जा चुकी हैं। विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना के तहत चयनित आवेदकों को 10 दिवसीय प्रशिक्षण दिया जाता है। प्रशिक्षण के बाद कार्य को आधुनिक बनाने के लिए अधिकतम 15 हजार रुपये तक की निशुल्क उन्नत टूलकिट दी जाती है। इसके अलावा परियोजना लागत 10 लाख रुपये तक का बिना गारंटी और ब्याजमुक्त ऋण उपलब्ध कराने का प्रावधान है। इसमें 15 प्रतिशत तक अनुदान भी शामिल है। इस मौके पर एमएलसी जयपाल सिंह व्यस्त, गोपाल अंजान, सत्यपाल सिंह सैनी, जिला पंचायत अध्यक्ष डॉ. सैफाली चौहान, महापौर विनोद अग्रवाल, विधायक रितेश गुप्ता, ठाकुर रामवीर सिंह आदि मौजूद रहे।
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लाभार्थियों को दिया गया चेक
-मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के तहत उज्ज्वल को 10 लाख, समरपाल सिंह को 25 लाख और मोहम्मद फैजान को 10 लाख रुपये के चेक दिए गए। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान के तहत छह लाभार्थियों को 1.05 लाख से पांच लाख रुपये तक की राशि वितरित की गई। वहीं ओडीओपी वित्त पोषण योजना के तहत सोनाली मेहरा को 21 लाख और मुजफ्फर को 10 लाख रुपये का चेक दिया गया। विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना के तहत सिलाई, हलवाई, लोहार और बढ़ई ट्रेड के लाभार्थियों को टूलकिट भी वितरित की गई।
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