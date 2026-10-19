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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Moradabad News ›   Announcement of Kisan Morcha president put on hold; no consensus reached on youth and minority wing heads.

Moradabad News: किसान मोर्चा के अध्यक्ष की घोषणा रुकी, युवा-अल्पसंख्यक पर नहीं लगी मुहर

Mon, 19 Oct 2026 02:47 AM IST
मुरादाबाद ब्यूरो
Moradabad Bureau मुरादाबाद ब्यूरो
Updated Mon, 19 Oct 2026 02:47 AM IST
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Announcement of Kisan Morcha president put on hold; no consensus reached on youth and minority wing heads.
- भाजपा महानगर के तीन मोर्चों के अध्यक्षों के नाम नहीं हो सके घोषित
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- महानगर कार्यकारिणी में सात महीने से खाली चल रहे उपाध्यक्ष के दो पद
अमर उजाला ब्यूरो
मुरादाबाद। भाजपा महानगर के मोर्चों का गठन फिर लटक गया है। तीन मोर्चों के अध्यक्षों के नामों की अभी घोषणा नहीं हो सकी है। किसान मोर्चा की घोषणा रोक दी गई है। जबकि युवा और अल्पसंख्यक मोर्चा के नामों पर अभी मुहर नहीं लग सकी है। वहीं महानगर कार्यकारिणी में करीब सात महीने उपाध्यक्ष के दो पद खाली चल रहे हैं।
पिछले दिनों भाजपा महानगर महिला मोर्चा और एससी मोर्चा के अध्यक्षों के नाम घोषित किए गए। महिला मोर्चा की अध्यक्ष बनीं सुनीता सैनी को लेकर पार्टी के भीतर नेताओं में खींचतान सामने आ चुकी है। अध्यक्ष के लिए भेजे के तीन नामों को दरकिनार कर सुनीता सैनी को अध्यक्ष बना दिया गया। चर्चा है कि उपजे के विवाद के बाद किसान मोर्चा के अध्यक्ष की घोषणा रोक दी गई है। वहीं युवा और अल्पसंख्यक मोर्चे के अध्यक्ष के नाम अभी तय नहीं हो सके हैं।
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इसके अलावा महानगर कमेटी में खाली चल रहे उपाध्यक्ष के दो पद अभी भरे नहीं गए हैं। पार्टी के भीतर चल रही खींचतान के कारण अध्यक्ष के नामों पर सहमति नहीं बन पा रही है। हालांकि भाजपा नेताओं का तर्क है कि अल्पसंख्यक और युवा मोर्चा के प्रदेश और क्षेत्र के अध्यक्षों की अभी घोषणा नहीं हो सकी है। इस कारण महानगर की घोषणा नहीं हो रही है।
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बाकी बचे तीनों मोर्चों के अध्यक्ष के लिए तीन-तीन नाम भेजे जा चुके हैं। जल्द ही सभी मोर्चों के अध्यक्षों के नामों की घोषणा हो जाएगी। दो उपाध्यक्ष जल्द बना दिए जाएंगे। - गिरीश भंडूला, भाजपा महानगर अध्यक्ष
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