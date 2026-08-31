फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Moradabad News ›   Altercation among leaders who arrived to meet the victim's family in Bahapur, Ballia.

Moradabad News: बहापुर बलिया में पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे नेताओं में नोकझोंक

Mon, 31 Aug 2026 02:26 AM IST
मुरादाबाद ब्यूरो
Moradabad Bureau मुरादाबाद ब्यूरो
Updated Mon, 31 Aug 2026 02:26 AM IST
विज्ञापन
Altercation among leaders who arrived to meet the victim's family in Bahapur, Ballia.
ठाकुरद्वारा। गांव बहापुर बलिया में तेंदुए के हमले में दिव्यांग जगराज सैनी की मौत होने पर शनिवार को क्षेत्र के प्रमुख राजनीतिक दलों के नेता भी गांव पहुंचे। उन्होंने पीड़ित परिवार से मिलकर शोक व्यक्त किया। इस दौरान रालोद नेता और पूर्व विधायक विजय यादव और ब्लॉक प्रमुख पति डॉ वीर सिंह सैनी में तीखी नोकझोंक हो गई।
विज्ञापन

पूर्व विधायक विजय यादव अपने समर्थकों के साथ गांव में पहुंचे। उन्होंने पीड़ित परिवार से मिलकर घटना पर शोक संवेदना व्यक्त की। उन्होंने पीड़ित परिवार को 50 हजार रुपये की सहायता राशि दी। इस पर ब्लॉक प्रमुख पति डॉ वीर सिंह सैनी ने पूर्व विधायक पर ग्रामीणों को भड़काने का आरोप लगाते हुए हंगामा कर दिया। पूर्व विधायक का कहना है कि उन्होंने इससे पहले भी गांव के तेंदुए के हमले में मृतकों के परिजनों को 50- 50 हजार रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की थी। उन्होंने उनका विरोध कर रहे लोगों से कहा कि वह भी परिवार को आर्थिक सहायता करें। पूर्व विधायक ने पीड़ित परिवार को और भी मदद देने का भरोसा दिया।
विज्ञापन

उधर, ब्लॉक प्रमुख पति का आरोप है कि पूर्व विधायक ग्रामीणों को जाम लगाने के लिए उकसा रहे थे। उन्होंने ऐसा करने का विरोध किया। पैसे देने से मना नहीं किया। डॉ. वीर सिंह सैनी का समर्थन भाजपा के वरिष्ठ नेता अजय प्रताप सिंह ने भी किया। ब्लॉक प्रमुख पति ने बताया कि उन्होंने पुलिस प्रशासन के अधिकारियों से मृतक के दोनों बच्चों को किसी स्कूल में एडमिशन दिलवाने, शासन से आर्थिक मदद दिलवाने, तेंदुए को आदमखोर घोषित कर उसे मरवाने की मांग की है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed