फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Moradabad News ›   Ala Hazrat Express to run via an altered route.

Moradabad News: बदले मार्ग से चलेगी आला हजरत एक्सप्रेस

Mon, 07 Sep 2026 02:35 AM IST
मुरादाबाद ब्यूरो
Moradabad Bureau मुरादाबाद ब्यूरो
Updated Mon, 07 Sep 2026 02:35 AM IST
विज्ञापन
Ala Hazrat Express to run via an altered route.
अमर उजाला ब्यूरो
विज्ञापन

मुरादाबाद। दिल्ली-रेवाड़ी रेलखंड में दिल्ली सराय रोहिल्ला, पटेल नगर, दिल्ली कैंट और पालम स्टेशनों के बीच स्वचालित सिग्नलिंग प्रणाली की कमीशनिंग के लिए सात अक्तूबर को छह घंटे का यातायात ब्लॉक लिया जाएगा। इसके चलते छह और सात अक्तूबर को मुरादाबाद से गुजरने वाली आला हजरत एक्सप्रेस प्रभावित रहेगी। सीनियर डीसीएम महेश यादव ने बताया कि (14321) बरेली-भुज एक्सप्रेस सात अक्तूबर को दिल्ली-रोहतक-भिवानी-रेवाड़ी होकर चलेगी। इसके कारण दिल्ली सराय रोहिल्ला, दिल्ली कैंट, पालम, गुड़गांव, गढ़ी हरसरू और पटौदी रोड स्टेशनों पर इसका ठहराव नहीं होगा। वहीं, (14312) भुज-बरेली एक्सप्रेस छह अक्तूबर को रेवाड़ी-भिवानी-रोहतक-दिल्ली होकर चलेगी। इसके निर्धारित मार्ग के पटौदी रोड, गढ़ी हरसरू जंक्शन, गुड़गांव, पालम और दिल्ली सराय रोहिल्ला स्टेशनों पर ठहराव नहीं होगा।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed