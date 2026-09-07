Moradabad News: बदले मार्ग से चलेगी आला हजरत एक्सप्रेस
मुरादाबाद ब्यूरो
Updated Mon, 07 Sep 2026 02:35 AM IST
Updated Mon, 07 Sep 2026 02:35 AM IST
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अमर उजाला ब्यूरो
मुरादाबाद। दिल्ली-रेवाड़ी रेलखंड में दिल्ली सराय रोहिल्ला, पटेल नगर, दिल्ली कैंट और पालम स्टेशनों के बीच स्वचालित सिग्नलिंग प्रणाली की कमीशनिंग के लिए सात अक्तूबर को छह घंटे का यातायात ब्लॉक लिया जाएगा। इसके चलते छह और सात अक्तूबर को मुरादाबाद से गुजरने वाली आला हजरत एक्सप्रेस प्रभावित रहेगी। सीनियर डीसीएम महेश यादव ने बताया कि (14321) बरेली-भुज एक्सप्रेस सात अक्तूबर को दिल्ली-रोहतक-भिवानी-रेवाड़ी होकर चलेगी। इसके कारण दिल्ली सराय रोहिल्ला, दिल्ली कैंट, पालम, गुड़गांव, गढ़ी हरसरू और पटौदी रोड स्टेशनों पर इसका ठहराव नहीं होगा। वहीं, (14312) भुज-बरेली एक्सप्रेस छह अक्तूबर को रेवाड़ी-भिवानी-रोहतक-दिल्ली होकर चलेगी। इसके निर्धारित मार्ग के पटौदी रोड, गढ़ी हरसरू जंक्शन, गुड़गांव, पालम और दिल्ली सराय रोहिल्ला स्टेशनों पर ठहराव नहीं होगा।
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मुरादाबाद। दिल्ली-रेवाड़ी रेलखंड में दिल्ली सराय रोहिल्ला, पटेल नगर, दिल्ली कैंट और पालम स्टेशनों के बीच स्वचालित सिग्नलिंग प्रणाली की कमीशनिंग के लिए सात अक्तूबर को छह घंटे का यातायात ब्लॉक लिया जाएगा। इसके चलते छह और सात अक्तूबर को मुरादाबाद से गुजरने वाली आला हजरत एक्सप्रेस प्रभावित रहेगी। सीनियर डीसीएम महेश यादव ने बताया कि (14321) बरेली-भुज एक्सप्रेस सात अक्तूबर को दिल्ली-रोहतक-भिवानी-रेवाड़ी होकर चलेगी। इसके कारण दिल्ली सराय रोहिल्ला, दिल्ली कैंट, पालम, गुड़गांव, गढ़ी हरसरू और पटौदी रोड स्टेशनों पर इसका ठहराव नहीं होगा। वहीं, (14312) भुज-बरेली एक्सप्रेस छह अक्तूबर को रेवाड़ी-भिवानी-रोहतक-दिल्ली होकर चलेगी। इसके निर्धारित मार्ग के पटौदी रोड, गढ़ी हरसरू जंक्शन, गुड़गांव, पालम और दिल्ली सराय रोहिल्ला स्टेशनों पर ठहराव नहीं होगा।