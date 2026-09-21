Moradabad News: कोर्ट के आदेश पर 12 लोगों के खिलाफ मारपीट की रिपोर्ट दर्ज

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मुूरादाबाद। कोतवाली पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर मारपीट के मामले में छह नामजद सहित कुल 12 लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की है। जग्गन का बाग मानपुर निवासी इमरान खान ने कोर्ट में प्रार्थनापत्र देकर बताया कि 8 अगस्त 2026 की रात 9:15 बजे वह अपने घर में बैठकर खाना खा रहा था। इसी समय पड़ोसी हाजी बाबू अपने भाईयों, बेटे और अन्य आरोपियों के साथ लाठी-डंडा और धारदार हथियार से लैस होकर घर में घुस आए। हमले के दौरान जियाउल हक ने उसका हाथ पकड़ लिया। सीजेएम कोर्ट ने सुनवाई के बाद मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए। इस मामले में पुुलिस ने मानपुर निवासी हाजी बाबू, उसके बेटे कादिर, भाई हारुन, जियाउल हक, बहन गौरी और भतीजे अमान सहित 12 लोगों के खिलाफ जानलेवा हमला, मारपीट की धाराओं के तहत रिपोर्ट दर्ज किया है। एसपी सिटी का कहना है कि इस मामले में पुलिस विवेचना कर रही है।