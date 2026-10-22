Moradabad News: छेड़खानी का आरोपी 21 दिन बाद भी गिरफ्तार नहीं, दरोगा बना रहा समझौते का दबाव

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यह मामला कस्बे के ही मोहल्ले का है। एक महिला ने एक अक्तूबर को तहरीर देकर रिपोर्ट दर्ज कराई थी । जिसमें महिला ने बताया कि आरोपियों ने उसके घर में घुसकर 12 साल की बच्ची के साथ छेड़खानी की और विरोध करने पर मारपीट की। इस घटना को 21 दिन बीतने के बाद भी कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। जिससे पीड़ित परेशान है। पीड़ित परिवार का आरोप है कि पांच अक्तूबर को पॉक्सो मामले में बयान कराने के नाम पर दरोगा ने उनसे 400 रुपये लिए। परिवार का यह भी कहना है कि कार्रवाई आगे बढ़ाने के बजाय उन पर समझौते के लिए दबाव बनाया जा रहा है। उन्होंने इस मामले में निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है। एसपी सिटी कुमार रण विजय सिंहका कहना है कि इस मामले की जांच कर उचित कार्रवाई की जाएगी।