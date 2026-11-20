Moradabad News: डंपर चालक पर हमले का आरोपी गिरफ्तार
संवाद न्यूज एजेंसी, मुरादाबाद Updated Fri, 20 Nov 2026 02:23 AM IST
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ठाकुरद्वारा। पैसे के लेनदेन के विवाद में डंपर चालक पर हमला करने के आरोप में पुलिस ने गांव के चार भाइयों के खिलाफ हत्या के प्रयास की रिपोर्ट दर्ज की है। पुलिस ने मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर घटना में प्रयुक्त छुरी भी बरामद कर ली है।
गांव गोपीवाला निवासी इमरान डंपर चालक का काम करता है। उसके साथ डंपर पर गांव का फरियाद हेल्पर का काम करता था। फरियाद का अपनी मजदूरी के पैसे मांगने को लेकर इमरान से कुछ विवाद हो गया था।
इमरान बुधवार शाम को गांव में घूम रहा था तभी नहर के पास शाम करीब 7:00 बजे फरियाद ने उस पर हमला कर दिया। उसे जान से मारने की नीयत से उस पर छुरी से हमला कर उसके गले पर हमला कर दिया था ।
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इमरान को गंभीर हालत में पहले नगर के सरकारी अस्पताल में लाया गया। हालत गंभीर होने पर उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। इस घटना में उसके भाई नफीस अनीस और रियाज ने भी सहयोग किया।
पुलिस ने इमरान के पिता रईस अहमद की तहरीर पर चारों भाइयों के खिलाफ हत्या के प्रयास की रिपोर्ट दर्ज की है।
कोतवाल सुनील शर्मा ने बताया कि घटना के मुख्य आरोपी फरियाद को गिरफ्तार कर लिया गया है। उसकी निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त छुरी भी बरामद कर ली गई है। आरोपी का चालान कर उसे कोर्ट में पेश किया गया कोर्ट ने उसे जेल भेज दिया है। पुलिस घटना में शामिल अन्य तीन आरोपियों की भी तलाश कर रही है।
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गांव गोपीवाला निवासी इमरान डंपर चालक का काम करता है। उसके साथ डंपर पर गांव का फरियाद हेल्पर का काम करता था। फरियाद का अपनी मजदूरी के पैसे मांगने को लेकर इमरान से कुछ विवाद हो गया था।
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इमरान बुधवार शाम को गांव में घूम रहा था तभी नहर के पास शाम करीब 7:00 बजे फरियाद ने उस पर हमला कर दिया। उसे जान से मारने की नीयत से उस पर छुरी से हमला कर उसके गले पर हमला कर दिया था ।
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इमरान को गंभीर हालत में पहले नगर के सरकारी अस्पताल में लाया गया। हालत गंभीर होने पर उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। इस घटना में उसके भाई नफीस अनीस और रियाज ने भी सहयोग किया।
पुलिस ने इमरान के पिता रईस अहमद की तहरीर पर चारों भाइयों के खिलाफ हत्या के प्रयास की रिपोर्ट दर्ज की है।
कोतवाल सुनील शर्मा ने बताया कि घटना के मुख्य आरोपी फरियाद को गिरफ्तार कर लिया गया है। उसकी निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त छुरी भी बरामद कर ली गई है। आरोपी का चालान कर उसे कोर्ट में पेश किया गया कोर्ट ने उसे जेल भेज दिया है। पुलिस घटना में शामिल अन्य तीन आरोपियों की भी तलाश कर रही है।