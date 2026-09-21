Moradabad News: पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर पति को धारदार हथियार से मार डाला

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पुलिस की प्राथमिक जांच से पता चला कि वमनिया पट्टटी गांव निवासी रिंकू की आठ साल पहले आंचल से शादी हुई थी। डेढ़ साल पहले आंचल पति को छोड़कर दो बच्चों के साथ पड़ोस में रहने वाले प्रेमी अमित के घर रहने चली गई। इसी बात को लेकर रिंकू और अमित में रंजिश थी। इस पर आंचल और अमित ने रिंकू को रास्ते से हटाने की साजिश की। इसमें अमित के भाई शिवम टेलर को भी शामिल कर लिया। पुलिस को रिंकू के पिता राजेश कुमार ने बताया कि रिंकू ( 35) गांव में ही मजदूरी करता था। शनिवार की रात वह गांव के शिवम के साथ घर से लगभग डेढ़ किलोमीटर दूर सरकड़ा विश्नोई गांव में रामलीला देखने गया था। शिवम उसे घर से बुलाकर ले गया था। रामलीला देखने से पहले रिंकू अपनी बहन शीतल के घर गया था। वहां भी शिवम उसके साथ था। वहां पहले दोनों ने शराब पी। इसके बाद रामलीला देखने के लिए चले गए। आरोप है कि साजिश के तहत अमित और आंचल रास्ते में रिंकू के आने का इंतजार कर रहे थे। आरोपी शिवम के साथ रिंकू जैसे ही पहुंचा तो तीनों ने मिलकर धारदार हथियार से सिर पर वार कर हत्या कर दी। इसके बाद शव को सरकड़ा विश्नोई जंगल के समीप गन्ने के खेत में फेंक दिया।पुलिस ने रविवार की सुबह मौके का मुआयना कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पिता की तहरीर पर शिवम, अमित और आंचल के खिलाफ हत्या की धारा में रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है। थाना प्रभारी विजेंद्र सिंह ने बताया कि रिंकू की पत्नी अमित के साथ चली गई थी। इसी बात को लेकर रंजिश चल रही थी। तीनों ने मिलकर रिंकू को रास्ते से हटाने की साजिश की। शनिवार की रात को घटना को अंजाम देने के बाद तीनों भाग निकले। डिलारी। क्षेत्र के गांव सरकड़ा विश्नोई निवासी शीतल ने बताया कि भैया शराब के नशे में थे। उसने रात में रुकने के लिए कहा, लेकिन वह शिवम के बहकावे में आ गए। शिवम उसे घर से खींचकर जबरन साथ ले गया। भाई ने यदि कहा मान लिया होता तो जान बच सकती थी।।को