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Moradabad News: जीरो पॉइंट से बरेली की ओर 6.43 करोड़ से बनेगी दो किमी लंबी सर्विस रोड

Sun, 08 Nov 2026 01:46 AM IST
मुरादाबाद ब्यूरो
Moradabad Bureau मुरादाबाद ब्यूरो
Updated Sun, 08 Nov 2026 01:46 AM IST
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A two-km-long service road will be constructed from Zero Point towards Bareilly at a cost of Rs 6.43 crore.
मुरादाबाद। जीरो पॉइंट से बरेली की ओर राष्ट्रीय राजमार्ग पर सफर करने वालों के लिए बेहतर आवागमन की सुविधा विकसित की जाएगी। एमडीए इस मार्ग की बाईं ओर करीब दो किलोमीटर लंबी सर्विस रोड का निर्माण कराएगा। सड़क 12 मीटर चौड़ी होगी। इसके साथ बारिश के पानी की निकासी के लिए नाला और बिजली की लाइनें व्यवस्थित करने के लिए इलेक्ट्रिक ट्रेंच भी बनाई जाएगी। इस पूरे काम पर करीब 6.43 करोड़ रुपये खर्च होंगे।
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परियोजना के तहत राष्ट्रीय राजमार्ग के 148.547 से 150.460 किलोमीटर के बीच निर्माण कराया जाना है। सर्विस रोड बनने से आसपास के क्षेत्र के लोगों को मुख्य राजमार्ग पर निर्भर हुए बिना स्थानीय आवागमन के लिए अलग रास्ता उपलब्ध हो सकेगा। इससे हाईवे के यातायात और स्थानीय वाहनों के बीच टकराव की आशंका कम करने में भी मदद मिलेगी। सड़क के साथ नाला बनने से बारिश के दौरान पानी की निकासी का रास्ता तैयार होगा। इससे जलभराव की समस्या कम करने में मदद मिलेगी। वहीं, इलेक्ट्रिक ट्रेंच के जरिये बिजली संबंधी लाइनें व्यवस्थित की जा सकेंगी। एमडीए वीसी ने बताया कि इस काम की निर्माण अवधि 180 दिन निर्धारित है।
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