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Moradabad News: बंदरों के झुंड ने बच्चे को दौड़ाया, छत से कूदने पर घायल

Sun, 20 Sep 2026 01:46 AM IST
मुरादाबाद ब्यूरो
Moradabad Bureau मुरादाबाद ब्यूरो
Updated Sun, 20 Sep 2026 01:46 AM IST
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A troop of monkeys chased a child; he was injured after jumping from the roof.
पाकबड़ा। नगर पंचायत क्षेत्र में बंदरों का आतंक लगातार बना हुआ है। शनिवार को गुरेठा रोड स्थित इस्लामनगर भूड़ वार्ड-10 में बंदरों के झुंड ने छत पर पतंग उड़ा रहे बच्चे को दौड़ा लिया। बंदरों से बचने के प्रयास में बच्चा छत से नीचे कूद गया। हादसे में उसके दोनों पैरों में गंभीर चोट आई है।
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इस्लामनगर भूड़ में एके मेडिकल के सामने रहने वाला दस वर्षीय जुनैद हुसैन शनिवार को अपने घर की छत पर पतंग उड़ा रहा था। इसी दौरान अचानक बंदरों का झुंड छत पर पहुंच गया और बच्चे को दौड़ा लिया। घबराए जुनैद ने बंदरों से बचने के लिए छत से नीचे छलांग लगा दी। परिजनों ने उसे उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया।
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नगर पंचायत क्षेत्र में लगातार बंदरों के हमले और लोगों के घायल होने की घटनाएं सामने आ रही हैं। हालांकि नगर पंचायत की ओर से बंदरों को पकड़ने के लिए अलग-अलग वार्डों में रेस्क्यू अभियान चलाया जा रहा है लेकिन हमलों का सिलसिला थम नहीं रहा है।
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