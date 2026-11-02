फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Moradabad News ›   A large number of SP and Congress workers from Moradabad arrived at the Delhi rally.

Moradabad News: दिल्ली की रैली में मुरादाबाद से बड़ी संख्या में पहुंचे सपा और कांग्रेस कार्यकर्ता

Mon, 02 Nov 2026 02:52 AM IST
मुरादाबाद ब्यूरो
Moradabad Bureau मुरादाबाद ब्यूरो
Updated Mon, 02 Nov 2026 02:52 AM IST
विज्ञापन
A large number of SP and Congress workers from Moradabad arrived at the Delhi rally.
मुरादाबाद। दिल्ली के रामलीला मैदान में रविवार को आयोजित वोट बचाओ, देश बचाओ महारैली में शामिल होने के लिए मुरादाबाद से बड़ी संख्या में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के पदाधिकारियों ने समर्थकों के साथ दिल्ली कूच किया। दोनों दलों के नेताओं ने बसों और निजी वाहनों से कार्यकर्ताओं को रैली में पहुंचाया। महारैली में मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे और कथित वोट चोरी का मुद्दा उठाया गया।
विज्ञापन




समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष जयवीर सिंह यादव के नेतृत्व में सैकड़ों सपा कार्यकर्ताओं के दिल्ली पहुंचने का दावा किया गया। रैली में विधायक कमाल अख्तर, मोहम्मद फहीम इरफान, नवाब जान और नासिर कुरैशी भी शामिल हुए। सपा नेताओं ने चुनाव आयोग पर भाजपा के पक्ष में काम करने का आरोप लगाते हुए मुख्य निर्वाचन आयुक्त के इस्तीफे की मांग की। वहीं, कांग्रेस जिलाध्यक्ष विनोद गुंबर ने बताया कि वह तीन बसों और 32 कारों से समर्थकों के साथ दिल्ली पहुंचे। महानगर अध्यक्ष जुनैद इकराम के अनुसार उनके साथ छह बसों और 22 कारों में कार्यकर्ता गए। पूर्व जिलाध्यक्ष असलम खुर्शीद भी एक निजी बस से समर्थकों के साथ रैली में पहुंचे। कांग्रेस पदाधिकारियों के रैली में प्रदर्शन की समीक्षा प्रदेश स्तर पर की जाएगी। पार्टी के प्रदेश नेताओं ने पहले ही इसकी जानकारी दे दी थी। इसी वजह से पदाधिकारी अपने-अपने समर्थकों के साथ अलग-अलग रवाना हुए थे। रैली के बाद सभी वापस लौट आए। इस दौरान अजय सारस्वत सोनी,नदीम उद्दीन कातिब,मुशाहिद चौधरी,हाजी,हाजी कासिम,अजीम उद्दीन, आयुष कौशिक, शहजाद खां आदि कार्यकर्ता मौजूद रहे।
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed