Moradabad News: एमजीएम कॉलेज में आज लगेगा रोजगार मेला

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महाविद्यालय के प्राचार्य प्रोफेसर डॉ. योगेंद्र सिंह ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की। उन्होंने युवाओं के लिए उचित मार्गदर्शन को अत्यंत आवश्यक बताया। उन्होंने कहा कि रोजगार मेले युवाओं को कंपनियों से सीधे जुड़ने का महत्वपूर्ण मंच प्रदान करते हैं। विज्ञापन

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15 से अधिक कंपनी भाग लेंगी

एमजीएम कॉलेज में रोजगार मेला बुधवार की सुबह 10:30 बजे से दोपहर 3 बजे तक चलेगा। इसमें 15 से अधिक कंपनियों के भाग लेंगी। हाईस्कूल, इंटरमीडिएट, स्नातक, परास्नातक, आईटीआई, पॉलीटेक्निक एवं तकनीकी योग्यता वाले अभ्यर्थियों के लिए रोजगार के अवसर मिलेंगे। महाविद्यालय के प्राचार्य प्रोफेसर डॉ. योगेंद्र सिंह ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की। उन्होंने युवाओं के लिए उचित मार्गदर्शन को अत्यंत आवश्यक बताया। उन्होंने कहा कि रोजगार मेले युवाओं को कंपनियों से सीधे जुड़ने का महत्वपूर्ण मंच प्रदान करते हैं।00015 से अधिक कंपनी भाग लेंगीएमजीएम कॉलेज में रोजगार मेला बुधवार की सुबह 10:30 बजे से दोपहर 3 बजे तक चलेगा। इसमें 15 से अधिक कंपनियों के भाग लेंगी। हाईस्कूल, इंटरमीडिएट, स्नातक, परास्नातक, आईटीआई, पॉलीटेक्निक एवं तकनीकी योग्यता वाले अभ्यर्थियों के लिए रोजगार के अवसर मिलेंगे।

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संभल। एमजीएम कॉलेज में जिला सेवायोजन कार्यालय की ओर से बुधवार को रोजगार मेले का आयोजिन होगा। मंगलवार को कॉलेज में आयोजित जागरूकता कार्यक्रम मेला प्रभारी गौरव पूठिया ने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए मेले की उपयोगिता, उपलब्ध रोजगार के अवसरों की जानकारी दी। पंजीकरण और चयन प्रक्रिया के संबंध में भी विस्तार से बताया गया। युवाओं से अधिक संख्या में मेले में प्रतिभाग करने की अपील की है।