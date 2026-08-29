Moradabad News: चार घंटे तक पानी में जिंदगी बचाने को जंग
मुरादाबाद ब्यूरो
Updated Sat, 29 Aug 2026 01:18 AM IST
Updated Sat, 29 Aug 2026 01:18 AM IST
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पाकबड़ा। हर्बल पार्क के पास चट्टा पुल पर एक दर्दनाक हादसे के दौरान ग्रामीणों का अदम्य साहस देखने को मिला। पुल पर अचानक अनियंत्रित होकर बाइक फिसलने से पति-पत्नी और उनके तीन मासूम बच्चे सीधे उफनती नदी में जा गिरे। हादसे को देखते ही पास स्थित मालकद्दा गांव के ग्रामीण बिना अपनी जान की परवाह किए देवदूत बनकर पानी में कूद पड़े। गांव निवासी रफी सैफी, मोहम्मद रफी, सोनू, जीशान सैफी, अकलीम, शाहरुख खान, शहजाद सैफ और खालिद ने तुरंत परिवार की तलाश शुरू कर दी। परिवार के तीन सदस्यों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया।
करीब दो घंटे तक लोगों ने किरन को बाहर निकाला लेकिन जब तक उसकी सांसें थम चुकी थी। इसके बाद भी ग्रामीण लगातार चार घंटे तक गहरे पानी में जीवन से संघर्ष करते बच्चे की तलाश करते रहे। इसके बाद पीएसी के गोताखोर गए और कमान संभाली। हालांकि, गोताखोरों के पहुंचने से काफी पहले ही गांव के इन साहसी युवाओं ने अपनी जान जोखिम में डालकर इन्सानियत और सामाजिक एकजुटता की एक अनूठी मिसाल कायम कर दी थी।
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करीब दो घंटे तक लोगों ने किरन को बाहर निकाला लेकिन जब तक उसकी सांसें थम चुकी थी। इसके बाद भी ग्रामीण लगातार चार घंटे तक गहरे पानी में जीवन से संघर्ष करते बच्चे की तलाश करते रहे। इसके बाद पीएसी के गोताखोर गए और कमान संभाली। हालांकि, गोताखोरों के पहुंचने से काफी पहले ही गांव के इन साहसी युवाओं ने अपनी जान जोखिम में डालकर इन्सानियत और सामाजिक एकजुटता की एक अनूठी मिसाल कायम कर दी थी।
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