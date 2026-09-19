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Moradabad News: तेंदुआ पकड़े जाने की सूचना पर उमड़ी ग्रामीणों की भीड़

Sat, 19 Sep 2026 02:26 AM IST
मुरादाबाद ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, मुरादाबाद
संवाद न्यूज एजेंसी, मुरादाबाद Updated Sat, 19 Sep 2026 02:26 AM IST
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A crowd of villagers gathered upon receiving news that a leopard had been caught.
सुरजन नगर। चौकी क्षेत्र के ग्राम बहापुर बलिया में तेंदुए के पिंजरे में कैद होने की सूचना मिलते ही ग्रामीणों की भारी भीड़ मौके पर उमड़ पड़ी। हर कोई अपने मोबाइल कैमरे में तेंदुए की तस्वीर कैद करने को उत्सुक दिखाई दिया। पिंजरे के आसपास लगातार ग्रामीणों की भीड़ बढ़ती रही और कई लोग तेंदुए को करीब से देखने के लिए पिंजरे के पास पहुंचने का प्रयास करते रहे। स्थिति को देखते हुए पुलिस चौकी इंचार्ज ओंमकार सिंह फोर्स के साथ पहुंचे और भीड़ को नियंत्रित किया। पुलिस ने ग्रामीणों को पिंजरे से दूर रखा। इसके बाद पुलिस की मौजूदगी में पिंजरे को वन विभाग की टीम को सौंप दिया गया। देखने के लिए मौके पर पहुंचते रहे। वन विभाग की टीम पिंजरे को अपने साथ ले गई।
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