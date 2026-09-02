Moradabad News: स्वाइन फ्लू की चपेट में 76 वर्षीय महिला, जिला अस्पताल में भर्ती

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जिले में स्वाइन फ्लू के मामले सामने आने के बीच बुजुर्ग मरीज का संक्रमित मिलना स्वास्थ्य विभाग के लिए खास तौर पर महत्वपूर्ण है। इससे पहले जिले में स्वाइन फ्लू के 12 मरीज सामने आ चुके हैं और एक मरीज की मौत भी हो चुकी है। मौत के मामले के बाद मंगलवार को स्वास्थ्य विभाग की टीमें अब तक मिले संक्रमितों के घर पहुंचीं। लाजपत नगर, आशियाना कॉलोनी में मरीजों के परिजनों को टेमीफ्लू दवा दी गई। साथ ही सभी का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। डिप्टी सीएमओ व जिला सर्विलांस अधिकारी डॉ. प्रवीण श्रीवास्तव ने बताया कि जिला अस्पताल के अलावा सीएचसी स्तर पर भी टेमीफ्लू दवा पहुंचा दी गई है। गांवों में भी बुखार से पीड़ित मरीजों की निगरानी के लिए कहा गया है।रामगंगा विहार में मिला डेंगू पॉजिटिव मरीज- 28 वर्षीय युवक पांच दिन से बुखार से था पीड़ित, जनवरी से अब तक 15 मलेरिया मरीज भी मिलेअमर उजाला ब्यूरोमुरादाबाद। रामगंगा विहार में 28 वर्षीय युवक में डेंगू की पुष्टि हुई है। कॉलोनी निवासी मयंक कुमार को पांच दिन से बुखार था। जांच कराने पर डेंगू की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। इसके बाद मलेरिया विभाग की टीम ने मरीज के घर और आसपास के क्षेत्र में एंटी लार्वा का छिड़काव कराया। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार डेंगू मरीज मिलने वाले क्षेत्र में निगरानी बढ़ाई गई है। टीम आसपास के घरों और खाली स्थानों में जलभराव की स्थिति देख रही है।मच्छरों के लार्वा की भी तलाश की जा रही है, ताकि संक्रमण फैलाने वाले मच्छरों की संख्या को नियंत्रित किया जा सके। करीब 10 दिन पहले दिल्ली रोड स्थित मानसरोवर कॉलोनी में किशोर अनिरुद्ध में भी डेंगू की पुष्टि हुई थी। जिला सर्विलांस अधिकारी ने बताया कि जनवरी से अब तक जिले में 15 मलेरिया संक्रमित भी मिल चुके हैं। डेंगू और मलेरिया के मरीज मिलने के बाद स्वास्थ्य विभाग की टीमें संबंधित इलाकों में सक्रिय की गई हैं। बारिश के बाद मच्छरों का प्रकोप बढ़ने को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने लोगों से घरों और आसपास पानी जमा नहीं होने देने की अपील की है।