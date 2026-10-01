Moradabad News: तीन माह में जारी हुए 40 शस्त्र लाइसेंस...14 भाजपा के मंडल अध्यक्षों को मिले

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संभल के डीएम रह चुके डॉ. राजेंद्र पैंसिया ने पांच मई को मुरादाबाद डीएम का कार्यभार संभाला था। 21 सितंबर को उनका तबादला यहां से कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग के विशेष सचिव पद पर हो गया। उनका कार्यालय करीब साढ़े चार महीने का रहा। उन्होंने शस्त्र लाइसेंस की आवेदन प्रक्रिया में ही फेरबदल कर दिया। ऑनलाइन की जगह ऑफलाइन आवेदन लिए गए। सूत्रों के मुताबिक करीब 60 से ज्यादा लोगों ने शस्त्र लाइसेंस के लिए आवेदन किए। इनमें से करीब 40 लोगों को शस्त्र लाइसेंस जारी भी कर दिया गया। 25 आवेदन अभी लंबित पड़े हैं। जिन 40 लोगों को लाइसेंस जारी किया गया है इनमें 14 लोग भाजपा से जुड़े हैं। ये सभी भाजपा के मंडल अध्यक्ष हैं। इनमें 13 मंडल अध्यक्ष जिला कमेटी से जुड़े हैं। जबकि महानगर कमेटी से एक मंडल अध्यक्ष शामिल हैं।बाकी 10 मंडल अध्यक्षों की सत्यापन रिपोर्ट थानों से आने में देरी हो गई। अभी इनकी रिपोर्ट थानों से आती कि इससे पहले डीएम डॉ. राजेंद्र पैंसिया का तबादला हो गया। ऐसे में शस्त्र लाइसेंस के 25 आवेदन लंबित पड़े हैं। इसमें 15 आवेदन अन्य लोगों के शामिल हैं। एक साथ भाजपा से जुड़े 14 लोगों के शस्त्र लाइसेंस जारी होना सियासी गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ है।00जिला कमेटी से जुड़े भाजपा के 14 मंडल अध्यक्षों ने शस्त्र लाइसेंस के लिए आवेदन कर रखा था। ये आवेदन काफी समय पहले किया था। करीब एक महीने पहले 13 मंडल अध्यक्षों के लाइसेंस जारी हो गए। एक मंडल अध्यक्ष की रिपोर्ट थाने से नहीं आ पाई है। - आकाश पाल, भाजपा जिलाध्यक्ष00महानगर कमेटी से जुड़े सभी 10 मंडल अध्यक्षों की ओर से करीब एक महीने पहले शस्त्र लाइसेंस के लिए आवेदन किया गया था। एक मंडल अध्यक्ष का लाइसेंस बन गया है। बाकी आवेदन लंबित हैं। - गिरीश भंडूला, भाजपा महानगर अध्यक्ष00इन मंडल अध्यक्षों के जारी हुए शस्त्र लाइसेंसमंडल के नामअध्यक्ष के नाम कांठअंकुश चाैहान छजलैटआंचल चाैधरी पाकबड़ादीपक चाैधरी अगवानपुरसंजय विश्नोईठाकुरद्वारा देहातहरिओम सिंहठाकुरद्वारा नगरदीपक वाल्मीकि डिलारीहरपाल सिंह सैनीदलपतपुरनीरज चंद्रा मूंढापांडेमहेंद्र सिंह सैनीबिलारीविकास गुप्ता खावरी अब्बलदयाराम माैर्य नमैनी पहाड़पुरपारस शर्मामहमूदपुर माफीरवि कुमार पासीसिविल लाइंससोमपाल000इन मंडल अध्यक्षों के आवेदन लंबित कटघर मंडल से राजीव शर्मा, दस सराय से गजेंद्र लोधी, मध्यनगर से सूर्यमोहन शमशेरी, चंद्रनगर से कपिल गुप्ता, लाइनपार से मिथुन शर्मा, रामगंगा विहार से विपिन प्रजापति, दीवान का बाजार से विशाल रस्तोगी, सेहल से सतेंद्र सिंह सैनी और भोजपुर मंडल अध्यक्ष वीरपाल सिंह।000जिला कमेटी के दो मंडल अध्यक्षों ने नहीं किया आवेदनमुरादाबाद। जिला कमेटी दो मंडल अध्यक्षों ने शस्त्र लाइसेंस के लिए आवेदन नहीं किया था। इसमें भगतपुर मंडल के अध्यक्ष पवन कुमार शर्मा और रतनपुर कलां मंडल अध्यक्ष बबलू सिंह शामिल हैं। जबकि कुंदरकी मंडल अध्यक्ष संजय कश्यप की थाने से रिपोर्ट नहीं लग पाई थी। इस कारण इनका शस्त्र लाइसेंस नहीं बन सका।000आम लोग लाइसेंस के लिए काटते हैं चक्कर, नहीं जारी होते लाइसेंसमुरादाबाद। जान माल का खतरा सिर्फ नेताओं और कारोबारियों को ही नहीं है। बल्कि आम लोगों को भी खतरा रहता है। ये लोग चक्कर काटते-काटते थक जाते थे लेकिन शस्त्र लाइसेंस जारी नहीं हो पाते हैं। जबकि ये लोग कई बार थाने-चौकी से रिपोर्ट लगवा चुका होते हैं।तमाम लोग ऐसे मिल जाएंगे जो लाइसेंस के लिए पिछले कई साल से चक्कर काट रहे हैं। वह लाइसेंस की पात्रता श्रेणी में भी आते हैं। इनमें किसी का घर आबादी से दूर है तो किसी की रंजिश है। कुछ ऐसे भी हैं जिनके घर पर हमला तक हो चुका है। लेकिन बार बार अफसरों से गुहार लगाने के बाद भी उन्हें लाइसेंस नहीं मिल रहा है। जबकि नेताओं या फिर बड़े लोगों के लाइसेंस एक झटके में जारी कर दिए गए।