Moradabad News: महर्षि वाल्मीकि प्रकटोत्सव पर 33वीं शोभायात्रा 26 को

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नगर के मोहल्ला माननगर पट्टीवाला में स्थित महर्षि वाल्मीकि मंदिर पर 24 अक्तूबर को शाम भगवान महर्षि वाल्मीकि का पाठ होगा। इसके बाद 25 अक्तूबर की रात यहां मां भगवती का विशाल जागरण होगा, जिसमें मुख्य अतिथि नगर पंचायत कांठ के पूर्व चेयरमैन अजयवीर सिंह उर्फ पप्पू देवी की जोत को प्रज्वलित करेंगे। 26 अक्तूबर को सुबह आठ बजे हवन-पूजन होगा। दोपहर 12 बजे जनसभा और शाम चार बजे से 33वीं शोभायात्रा शुरू की जाएगी।मुख्य अतिथि के रूप में वरिष्ठ भाजपा नेता मुकेश माहेश्वरी शामिल होंगे। अति विशिष्ट अतिथियों के रूप में कांठ विधायक कमाल अख्तर, नगर पंचायत अध्यक्ष इकबाल आलम अंसारी, पूर्व विधायक राजेश कुमार उर्फ चुन्नू रहेंगे। कमेटी के अध्यक्ष अरविंद वाल्मीकि, उपाध्यक्ष संदीप वाल्मीकि, कोषाध्यक्ष विशाल वाल्मीकि, उपकोषाध्यक्ष राजन वाल्मीकि ने क्षेत्र लोगों से कार्यक्रम में बढ़-चढ़कर भाग लेने की अपील की है। संवाद