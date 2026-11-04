Moradabad News: मझोला योजना में चार करोड़ से बनेंगे 24 नए मकान

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निर्माण कार्य में टाइप डिजाइन 90 और टाइप डिजाइन 162 के मकान शामिल हैं। इसके लिए निर्माण एजेंसियों से 12 नवंबर 2026 तक ऑनलाइन निविदाएं मांगी गई हैं। टेंडर के माध्यम से एजेंसी का चयन होने के बाद निर्माण कार्य शुरू कराया जाएगा। सेल्फ फाइनेंस योजना के तहत मकानों का निर्माण होने से आवंटियों को तैयार आवास उपलब्ध कराने की दिशा में काम आगे बढ़ेगा।अधिशासी अभियंता रजनीश कुशवाहा के मुताबिक मझोला योजना में मकान खरीदने के इच्छुक लोगों के लिए आवास विकास परिषद ने ऑनलाइन पंजीकरण की सुविधा दी है। सबसे छोटी श्रेणी के मकानों की अनुमानित कीमत 25.47 लाख रुपये से शुरू है, जबकि बड़े मकानों की कीमत 97.45 लाख रुपये तक है। आवेदन के लिए एक हजार रुपये और जीएसटी देना होगा। इच्छुक लोग परिषद के ऑनलाइन पोर्टल पर मोबाइल नंबर से पंजीकरण कर आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद निर्धारित पंजीकरण धनराशि जमा करनी होगी। मकानों का आवंटन लकी ड्रॉ से किया जाएगा।