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Moradabad News: मझोला योजना में चार करोड़ से बनेंगे 24 नए मकान

Wed, 04 Nov 2026 02:36 AM IST
मुरादाबाद ब्यूरो
Moradabad Bureau मुरादाबाद ब्यूरो
Updated Wed, 04 Nov 2026 02:36 AM IST
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24 new houses to be built under the Majhola scheme at a cost of four crore.
मुरादाबाद। मझोला योजना में आवास की मांग को देखते हुए आवास एवं विकास परिषद 24 नए मकानों का निर्माण कराएगी। इसके लिए परिषद ने 4.05 करोड़ रुपये का टेंडर जारी किया है। मकानों का निर्माण मझोला योजना संख्या चार के फेज-दो विस्तार स्थित सेक्टर-14 में कराया जाएगा। ये मकान सेल्फ फाइनेंस योजना के तहत बनाए जाने हैं।
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निर्माण कार्य में टाइप डिजाइन 90 और टाइप डिजाइन 162 के मकान शामिल हैं। इसके लिए निर्माण एजेंसियों से 12 नवंबर 2026 तक ऑनलाइन निविदाएं मांगी गई हैं। टेंडर के माध्यम से एजेंसी का चयन होने के बाद निर्माण कार्य शुरू कराया जाएगा। सेल्फ फाइनेंस योजना के तहत मकानों का निर्माण होने से आवंटियों को तैयार आवास उपलब्ध कराने की दिशा में काम आगे बढ़ेगा।
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अधिशासी अभियंता रजनीश कुशवाहा के मुताबिक मझोला योजना में मकान खरीदने के इच्छुक लोगों के लिए आवास विकास परिषद ने ऑनलाइन पंजीकरण की सुविधा दी है। सबसे छोटी श्रेणी के मकानों की अनुमानित कीमत 25.47 लाख रुपये से शुरू है, जबकि बड़े मकानों की कीमत 97.45 लाख रुपये तक है। आवेदन के लिए एक हजार रुपये और जीएसटी देना होगा। इच्छुक लोग परिषद के ऑनलाइन पोर्टल पर मोबाइल नंबर से पंजीकरण कर आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद निर्धारित पंजीकरण धनराशि जमा करनी होगी। मकानों का आवंटन लकी ड्रॉ से किया जाएगा।
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