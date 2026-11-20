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ठाकुरद्वारा। विशेष संक्षिप्त मतदाता पुनरीक्षण अभियान में अब बीएलओ के सहयोग के लिए विधानसभा क्षेत्र के सभी 231 मतदान केंद्रों पर सदाभिहीत अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। एसडीएम अंजनी कुमार मिश्रा ने बताया कि मतदाता पुनरीक्षण अभियान 17 नवंबर से शुरू हो चुका है जो 16 दिसंबर तक चलेगा। इसमें बूथों पर सहयोग के लिए चुनाव आयोग के आदेश पर सदाभिहीत अधिकारी नियुक्त किए गए हैं, जो बीएलओ का अभियान में सहयोग करेंगे। उन्हें फॉर्म 6,7,8 एकत्र कर देंगे। इन अधिकारियों ने अपना काम शुरू कर दिया गया है। उन्हें निर्धारित समय में अभियान को पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं।