Mirzapur News: मुंबई से एक पहले आए युवक की ट्रक की टक्कर से मौत, साथी घायल

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राजगढ़। थाना क्षेत्र के ददरा बाजार के पास मिर्जापुर-सोनभद्र मार्ग पर बृहस्पतिवार रात साढ़े 11 बजे ट्रक की टक्कर से बाइक सवार कुड़ी गांव निवासी अंकित यादव (20) की मौत हो गई। उसका साथी बलराम यादव (30), निवासी ददरा गंभीर रूप से घायल हो गया। अंकित एक दिन पहले मुंबई से घर आया था। वह वहीं पर नौकरी करता था। घायल को सीएचसी राजगढ़ में भर्ती कराया गया। हालत गंभीर होने पर उसे बीएचयू ट्रॉमा सेंटर रेफर कर दिया।थाना क्षेत्र के कुड़ी गांव निवासी अंकित मुंबई में नौकरी करता था। बृहस्पतिवार को अंकित अपने घर आया था। वह अपने साथी के साथ बाइक से ददरा बाजार गया था। रात करीब साढ़े 11 बजे ट्रक की टक्कर से अंकित की मौत हो गई, उसका साथी बलराम घायल हो गया। उसे सीएचसी राजगढ़ में भर्ती कराया गया। हालत गंभीर होने पर उसे बीएचयू ट्रॉमा सेंटर रेफर कर दिया गया। सूचना पर पहुंची राजगढ़ पुलिस ने अंकित के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। अंकित दो भाइयों में बड़ा था उसकी शादी नहीं हुई थी। युवक की मौत से परिजनों में कोहराम मच गया।राजगढ़ थानाध्यक्ष बालमुकुंद मिश्रा ने बताया कि ट्रक की टक्कर से बाइक सवार युवक की मौत हो गई है। उसका साथी गंभीर रूप से घायल है। ट्रक को कब्जे में लिया गया है।