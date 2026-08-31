Mirzapur News: घाट की सीढ़ी पर बैठा युवक गंगा में लापता, एसडीआरएफ जुटी तलाश में

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कंतित गांव के दानव राय प्राथमिक विद्यालय निवासी प्रकाश सरोज (23) पुत्र बिंदु सरोज रविवार दोपहर घाट की सीढ़ी पर बैठा था। इसी दौरान अचानक वह गंगा नदी में गिर गया और देखते ही देखते लापता हो गया।युवक के गंगा में डूबने की सूचना कंतित सभासद प्रतिनिधि राज कुमार दुबे ने विंध्याचल कोतवाली पुलिस को दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने एसडीआरएफ टीम को बुलाया। टीम ने मौके पर पहुंचकर युवक की तलाश शुरू की, लेकिन रुक-रुककर हो रही बारिश के कारण अभियान में बाधा आ रही है। अशोक ने बताया कि घाट पर मौजूद लोगों के अनुसार प्रकाश के साथ तीन अन्य लोग भी मौजूद थे। थानाध्यक्ष अजीत सिंह ने बताया कि गंगा में लापता युवक की तलाश की जा रही है।