Mirzapur News: शास्त्री सेतु से गंगा में कूदी युवती, नाविकों ने बचाया
वाराणसी ब्यूरो
Updated Thu, 24 Sep 2026 01:58 AM IST
Updated Thu, 24 Sep 2026 01:58 AM IST
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चील्ह। शास्त्री सेतु से बुधवार शाम युवती गंगा में छलांग लगा दी। वह तैरते हुए लल्ला घाट की ओर बढ़ने लगी। घाट पर मौजूद नाविकों की नजर पड़ते ही उन्होंने तत्काल नाव से पहुंचकर बचाव शुरू किया। सूचना मिलते ही ओझला मेला में तैनात एसडीआरएफ की टीम भी मौके पर पहुंच गई। नाविकों और एसडीआरएफ के संयुक्त प्रयास से युवती को सकुशल नदी से बाहर निकाल लिया गया।
लल्ला घाट निवासी युवती बुधवार शाम छह बजे शास्त्री सेतु पहुंची थी। प्राथमिक पूछताछ में उसने गृह कलह से परेशान होकर गंगा में छलांग लगाने की बात बताई। प्राथमिक उपचार के बाद युवती को परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया। कटरा कोतवाल नीरज पाठक ने बताया कि युवती को बचा लिया गया है।
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लल्ला घाट निवासी युवती बुधवार शाम छह बजे शास्त्री सेतु पहुंची थी। प्राथमिक पूछताछ में उसने गृह कलह से परेशान होकर गंगा में छलांग लगाने की बात बताई। प्राथमिक उपचार के बाद युवती को परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया। कटरा कोतवाल नीरज पाठक ने बताया कि युवती को बचा लिया गया है।
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