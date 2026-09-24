मिर्जापुर में फर्जी भर्ती विज्ञापन का खेल: मां विंध्यवासिनी विश्वविद्यालय ने किया अलर्ट, कहा- झांसे में न आएं
मां विंध्यवासिनी विश्वविद्यालय में विभिन्न पदों पर फर्जी भर्ती के विज्ञापन से बवाल मच गया। सोशल मीडिया पर फर्जी भर्ती का विज्ञापन वायरल हो रहा है। ऐसे में विश्वविद्यालय प्रशासन ने लोगों को अलर्ट किया है। कुलसचिव ने डीएम को पत्र लिखा।
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मिर्जापुर में मां विंध्यवासिनी विश्वविद्यालय में विभिन्न पदों पर भर्ती के नाम पर फर्जी विज्ञापन सोशल मीडिया पर प्रसारित होने से हड़कंप मच गया। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे विज्ञापन में विश्वविद्यालय में अलग-अलग पदों पर भर्ती की बात कही गई है। इसकी जानकारी होने पर विश्वविद्यालय प्रशासन ने इसे फर्जी बताते हुए लोगों को ऐसे विज्ञापन के झांसे में न आने की अपील की है।
विश्वविद्यालय के कुलसचिव रामनारायण ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जिलाधिकारी को पत्र भेजकर फर्जी भर्ती विज्ञापन प्रसारित करने वालों के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई कराने का अनुरोध किया है। बताया गया कि सोशल मीडिया के विभिन्न माध्यमों पर विश्वविद्यालय के नाम और पदों का उल्लेख करते हुए भर्ती से संबंधित जानकारी प्रसारित की जा रही थी। इससे नौकरी की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों में भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो गई।
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विश्वविद्यालय प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि सोशल मीडिया पर प्रसारित उक्त भर्ती संबंधी विज्ञापन विश्वविद्यालय की ओर से जारी नहीं किया गया है। अभ्यर्थियों को किसी भी प्रकार की फीस या व्यक्तिगत जानकारी साझा करने से पहले भर्ती संबंधी सूचना की आधिकारिक पुष्टि करने की सलाह दी गई है।
कुलसचिव की ओर से भेजे गए पत्र में फर्जी विज्ञापन की जांच कराकर संबंधित लोगों की पहचान करने और उनके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई कराने का अनुरोध किया गया है। विश्वविद्यालय प्रशासन ने भी कहा है कि अधिकृत भर्ती से संबंधित सूचनाएं केवल विश्वविद्यालय के आधिकारिक माध्यमों से ही जारी की जाएंगी।
इन पदों के लिए मांगे जा रहे थे दो से ढाई लाख
सोशल मीडिया पर मां विंध्यवासिनी विश्वविद्यालय में प्रोग्रामर, लेखाकार, कंप्यूटर आपरेटर, माली, स्वच्छकर्मी, चौकीदार, चपरासी, पुस्तकालय परिचर आदि पदों के लिए भर्ती निकली थी। इनके लिए दो से ढाई लाख रुपये की मांग की जा रही थी। विश्वविद्यालय के कुलसचिव रामनारायण ने कहा कि ऐसी कोई भर्ती नहीं निकाली गई है। लोग सावधान रहें।