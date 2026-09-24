मिर्जापुर में फर्जी भर्ती विज्ञापन का खेल: मां विंध्यवासिनी विश्वविद्यालय ने किया अलर्ट, कहा- झांसे में न आएं

मिर्जापुर में मां विंध्यवासिनी विश्वविद्यालय में विभिन्न पदों पर भर्ती के नाम पर फर्जी विज्ञापन सोशल मीडिया पर प्रसारित होने से हड़कंप मच गया। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे विज्ञापन में विश्वविद्यालय में अलग-अलग पदों पर भर्ती की बात कही गई है। इसकी जानकारी होने पर विश्वविद्यालय प्रशासन ने इसे फर्जी बताते हुए लोगों को ऐसे विज्ञापन के झांसे में न आने की अपील की है।

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