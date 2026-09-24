Mirzapur News: वाराणसी खंड स्नातक में 25059 व शिक्षक में 2829 मतदाता करेंगे मतदान
वाराणसी ब्यूरो
Updated Thu, 24 Sep 2026 01:58 AM IST
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मिर्जापुर। जिले में 23 अक्टूबर को प्रस्तावित वाराणसी खंड स्नातक व शिक्षक चुनाव के लिए बुधवार को राजनीतिक दलों की बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में हुई। जिलाधिकारी पवन कुमार गंगवार ने बताया कि वाराणसी खंड स्नातक में 25059 व शिक्षक में 2829 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे।
मतदान के लिए जिले में वाराणसी खंड स्नातक के चुनाव के लिए 26 व शिक्षक चुनाव के लिए 14 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। एक मतदेय स्थल पर मतदाताओं की संख्या 1400 हो जाने से पांच स्थल बढ़ रहे हैं। इस संबंध में प्रस्ताव भेजा जा रहा है।
जिलाधिकारी ने आगे कहा कि वाराणसी खंड स्नातक व वाराणसी खंड शिक्षक निर्वाचन-2026 का निर्वाचन कार्यक्रम घोषित कर दिया गया है। आचार संहिता लागू हो गई है। बैठक में भाजपा, कांग्रेस, बसपा व अन्य राजनीतिक दलों के पदाधिकारी उपस्थित रहे। संवाद
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मतदान के लिए जिले में वाराणसी खंड स्नातक के चुनाव के लिए 26 व शिक्षक चुनाव के लिए 14 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। एक मतदेय स्थल पर मतदाताओं की संख्या 1400 हो जाने से पांच स्थल बढ़ रहे हैं। इस संबंध में प्रस्ताव भेजा जा रहा है।
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जिलाधिकारी ने आगे कहा कि वाराणसी खंड स्नातक व वाराणसी खंड शिक्षक निर्वाचन-2026 का निर्वाचन कार्यक्रम घोषित कर दिया गया है। आचार संहिता लागू हो गई है। बैठक में भाजपा, कांग्रेस, बसपा व अन्य राजनीतिक दलों के पदाधिकारी उपस्थित रहे। संवाद
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