Mirzapur News: भिलगौर शिवालय घाट पर दंगल, अरविंद ने जीती 51 हजार की इनामी कुश्ती

की जोर आजमाइशजिगना। भादो पूर्णमासी दंगल समिति गौरा की ओर से शनिवार को छानबे क्षेत्र के भिलगौर शिवालय घाट अखाड़े पर कुश्ती में प्रयागराज के पहलवान अरविंद तिवारी ने जौनपुर के निगम पहलवान को धोबीपाट दांव से चित कर 51 हजार रुपये की इनामी कुश्ती अपने नाम की।वाराणसी के गोपी पहलवान ने अयोध्या के बजरंगी पहलवान को पटकनी दी। दंगल में एक दर्जन से अधिक पहलवानों ने जोरदार जोर आजमाइश की। मुख्य अतिथि पिछड़ा वर्ग आयोग के उपाध्यक्ष सोहनलाल श्रीमाली और एमएलसी प्रतिनिधि प्रेम बहादुर सिंह ने संयुक्त रूप से फीता काटकर और पहलवानों का परिचय लेकर दंगल का शुभारंभ किया। निर्णायक राज बहादुर सिंह और माता प्रसाद सिंह रहे। संचालन चंद्रशेखर सिंह बंटी और पिंटू सिंह ने किया। थानाध्यक्ष संजय कुमार सिंह पुलिस बल के साथ सुरक्षा व्यवस्था में तैनात रहे। दंगल के बाद भव्य गंगा आरती हुई, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया।