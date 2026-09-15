Mirzapur News: बैंक मैनेजर के दुर्व्यवहार पर भड़कीं समूह की महिलाएं
वाराणसी ब्यूरो
Updated Tue, 15 Sep 2026 11:56 PM IST
Updated Tue, 15 Sep 2026 11:56 PM IST
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बैंक सखी को अपशब्द कहने का आरोप, कार्रवाई की मांग के लिए किया विरोध
जमालपुर। बैंक में समूह से जुड़े कार्यों के लिए महिलाओं की परेशानी मंगलवार को उस समय हंगामे में बदल गई, जब बैंक ऑफ बड़ौदा के मैनेजर राशिद पर समूह बैंक सखी सोनी से दुर्व्यवहार और अपशब्द कहने का आरोप लगा। आक्रोशित महिलाओं ने बैंक पहुंचकर विरोध जताया। आरोप है कि मैनेजर ने महिला को बैंक से बाहर निकल जाने की धमकी दी।
समूह की बैंक सखी सोनी का आरोप है कि वह कई दिनों से बैंक के चक्कर लगा रही थी, लेकिन काम नहीं किया जा रहा था। शिकायत लेकर मैनेजर के पास पहुंचने पर कथित तौर पर उसके साथ अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया। मंगलवार को दोबारा बैंक पहुंचने पर मैनेजर ने उस पर चुगली करने का आरोप लगाते हुए अपशब्द कहे। इससे आहत सोनी रोते हुए ब्लॉक मुख्यालय पहुंची और अधिकारियों से शिकायत की।
सूचना पर एडीओ आईएसबी मुकेश शर्मा मौके पर पहुंचे। महिलाओं ने बैंक मैनेजर के खिलाफ कार्रवाई की मांग के लिए काफी देर तक विरोध किया। अधिकारियों के समझाने के बाद महिलाएं शांत हुईं। इस मौके पर सोनी, अनीता, पूजा, राजकुमारी, कुसुम, सुनीता, दीपा सहित कई महिलाएं मौजूद रहीं। वहीं, बैंक मैनेजर राशिद ने अपशब्द कहने के आरोप से इन्कार किया।
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कोट
शिकायत पर एडीओ आईएसबी को बैंक भेजा गया था। मैनेजर का व्यवहार उचित नहीं पाया गया। मामले की जांच के लिए एसडीएम चुनार और डीसी एनआरएलएम को पत्र भेजा गया है।
रक्षिता सिंह,बीडीओ
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जमालपुर। बैंक में समूह से जुड़े कार्यों के लिए महिलाओं की परेशानी मंगलवार को उस समय हंगामे में बदल गई, जब बैंक ऑफ बड़ौदा के मैनेजर राशिद पर समूह बैंक सखी सोनी से दुर्व्यवहार और अपशब्द कहने का आरोप लगा। आक्रोशित महिलाओं ने बैंक पहुंचकर विरोध जताया। आरोप है कि मैनेजर ने महिला को बैंक से बाहर निकल जाने की धमकी दी।
समूह की बैंक सखी सोनी का आरोप है कि वह कई दिनों से बैंक के चक्कर लगा रही थी, लेकिन काम नहीं किया जा रहा था। शिकायत लेकर मैनेजर के पास पहुंचने पर कथित तौर पर उसके साथ अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया। मंगलवार को दोबारा बैंक पहुंचने पर मैनेजर ने उस पर चुगली करने का आरोप लगाते हुए अपशब्द कहे। इससे आहत सोनी रोते हुए ब्लॉक मुख्यालय पहुंची और अधिकारियों से शिकायत की।
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सूचना पर एडीओ आईएसबी मुकेश शर्मा मौके पर पहुंचे। महिलाओं ने बैंक मैनेजर के खिलाफ कार्रवाई की मांग के लिए काफी देर तक विरोध किया। अधिकारियों के समझाने के बाद महिलाएं शांत हुईं। इस मौके पर सोनी, अनीता, पूजा, राजकुमारी, कुसुम, सुनीता, दीपा सहित कई महिलाएं मौजूद रहीं। वहीं, बैंक मैनेजर राशिद ने अपशब्द कहने के आरोप से इन्कार किया।
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शिकायत पर एडीओ आईएसबी को बैंक भेजा गया था। मैनेजर का व्यवहार उचित नहीं पाया गया। मामले की जांच के लिए एसडीएम चुनार और डीसी एनआरएलएम को पत्र भेजा गया है।
रक्षिता सिंह,बीडीओ