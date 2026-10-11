Mirzapur News: पिटाई के बाद महिला का गर्भपात, दो आरोपी गिरफ्तार

विज्ञापन

तीन लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्जमिर्जापुर। देहात कोतवाली क्षेत्र के चेरुईराम गांव में मारपीट के बाद महिला के पांच महीने के गर्भ में पल रहे शिशु की मौत हो गई। घटना के बाद महिला का गर्भपात कराना पड़ा। मामले में तहरीर के आधार पर पुलिस ने तीन लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। शनिवार को दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया।चेरुईराम निवासी हरिओम ने बताया कि पांच अक्तूबर को पट्टीदारों से विवाद हो गया था। आरोपी लालमणि देवी, शशिकला और राधिका ने उनकी पत्नी की पिटाई की और पेट पर वार किया। इसके बाद पत्नी को अस्पताल में भर्ती कराया गया। हरिओम ने आरोप लगाया कि उपचार के दौरान नौ अक्तूबर को गर्भ में पल रहे बच्चे की मौत हो गई, जिसके बाद गर्भपात कराना पड़ा।देहात कोतवाली प्रभारी अमित मिश्रा ने बताया कि मामले में तीन लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। शनिवार को उपनिरीक्षक मनोज सिंह ने चेरुईराम निवासी आरोपी लालमणि देवी और शशिकला को गिरफ्तार किया।