Mirzapur News: आईजीआरएस पर शिकायत की तो दे दी गलत रिपोर्ट
वाराणसी ब्यूरो
Updated Wed, 30 Sep 2026 01:51 AM IST
Updated Wed, 30 Sep 2026 01:51 AM IST
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मिर्जापुर। हलिया विकासखंड के गुर्गी गोआश्रय स्थल से गोवंशों को छोड़े जाने की शिकायत ग्राम प्रधान रमेश मौर्य ने आईजीआरएस पर की थी। उनका आरोप है कि शिकायत के निस्तारण में गलत रिपोर्ट लगाकर बताया गया कि गोआश्रय स्थल के आसपास आबादी नहीं है, जबकि उनके अनुसार स्थल के पास ही आबादी है। ग्राम प्रधान ने बताया कि गोवंशों को खुले में छोड़े जाने से किसानों की फसलों को नुकसान होता है। वहीं, मुख्य पशु चिकित्साधिकारी डॉ. भूपेंद्र कुमार पाठक ने बताया कि अब कोई समस्या नहीं है और उन्होंने स्वयं मौके का निरीक्षण किया है। ग्राम प्रधान ने भी बताया कि फिलहाल स्थिति सामान्य है। संवाद
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