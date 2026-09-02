Mirzapur News: प्रदेश स्तरीय तैराकी में विंध्याचल मंडल ने जीते 31 पदक
वाराणसी ब्यूरो
Updated Wed, 02 Sep 2026 12:41 AM IST
Updated Wed, 02 Sep 2026 12:41 AM IST
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अर्चना निषाद ने पांच स्वर्ण जीतकर हासिल किया चैंपियन तैराक का खिताब
अदलहाट। वाराणसी के सिगरा स्टेडियम में मंगलवार को संपन्न प्रदेश स्तरीय समन्वय सीनियर बालक-बालिका तैराकी प्रतियोगिता में विंध्याचल मंडल की टीम ने 31 पदक जीतकर उपविजेता का खिताब हासिल किया।
टीम ने 13 स्वर्ण, 13 रजत और छह कांस्य पदक जीते। चुनार के ईश्वरपट्टी गांव निवासी अर्चना निषाद ने अपने सभी इवेंट में पांच स्वर्ण पदक जीतकर प्रदेश की चैंपियन तैराक बनने का गौरव प्राप्त किया। आदित्य साहनी ने तीन स्वर्ण और दो रजत पदक जीते। अन्य खिलाड़ियों ने भी विभिन्न स्पर्धाओं में पदक जीतकर मंडल का नाम रोशन किया। टीम के मैनेजर उमेश कुमार और कोच बलवंत निषाद ने खिलाड़ियों के प्रदर्शन की सराहना की। जिला संघ के अध्यक्ष कैलाश नाथ व राम विलास ने टीम को बधाई दी।
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अदलहाट। वाराणसी के सिगरा स्टेडियम में मंगलवार को संपन्न प्रदेश स्तरीय समन्वय सीनियर बालक-बालिका तैराकी प्रतियोगिता में विंध्याचल मंडल की टीम ने 31 पदक जीतकर उपविजेता का खिताब हासिल किया।
टीम ने 13 स्वर्ण, 13 रजत और छह कांस्य पदक जीते। चुनार के ईश्वरपट्टी गांव निवासी अर्चना निषाद ने अपने सभी इवेंट में पांच स्वर्ण पदक जीतकर प्रदेश की चैंपियन तैराक बनने का गौरव प्राप्त किया। आदित्य साहनी ने तीन स्वर्ण और दो रजत पदक जीते। अन्य खिलाड़ियों ने भी विभिन्न स्पर्धाओं में पदक जीतकर मंडल का नाम रोशन किया। टीम के मैनेजर उमेश कुमार और कोच बलवंत निषाद ने खिलाड़ियों के प्रदर्शन की सराहना की। जिला संघ के अध्यक्ष कैलाश नाथ व राम विलास ने टीम को बधाई दी।
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