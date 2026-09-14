Mirzapur News: लंदन में पीएचडी के लिए विनायक को 1.20 करोड़ की छात्रवृत्ति
वाराणसी ब्यूरो
Updated Mon, 14 Sep 2026 12:56 AM IST
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मिर्जापुर। उत्कृष्ट शैक्षणिक प्रदर्शन और कठिन परिश्रम के दम पर लंदन स्थित किंग्सटन विश्वविद्यालय में पीएचडी इन लॉ में प्रवेश पाने वाले विनायक विवेक सोनकर का रविवार को सोनकर फाउंडेशन की ओर से सम्मान किया गया। फाउंडेशन ने स्मृति चिह्न भेंटकर उन्हें सम्मानित करते हुए उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं दीं।
विनायक को विश्वविद्यालय की ओर से शोध के लिए 1.20 करोड़ रुपये का स्कॉलरशिप मिला है। वह अगले तीन वर्षों तक लंदन में रहकर कानून के क्षेत्र में शोध करेंगे। उनकी इस उपलब्धि को समाज के लिए गौरव और युवाओं के लिए प्रेरणादायी बताया। लंदन रवाना होने से पूर्व भरुहना स्थित ननिहाल पहुंचे विनायक का रेस्टोरेंट में में स्वागत किया गया। फाउंडेशन के अध्यक्ष अनिल सोनकर ने कहा कि युवाओं की ऐसी उपलब्धियां समाज के अन्य विद्यार्थियों को भी उच्च शिक्षा और शोध के लिए प्रेरित करती हैं। इस दौरान पीसीएस अधिकारी श्याम सोनकर, राजू सोनकर, कमलेश सोनकर, रामू सोनकर एडवोकेट, बच्चे लाल सोनकर, श्यामू सोनकर, रोहित सोनकर, इं. शेखर सोनकर, रामविलास सोनकर, महेंद्र सोनकर, दीपक सोनकर, विनोद कुमार सोनकर, राधेश्याम सोनकर, विलास सोनकर समेत फाउंडेशन के पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे।
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विनायक को विश्वविद्यालय की ओर से शोध के लिए 1.20 करोड़ रुपये का स्कॉलरशिप मिला है। वह अगले तीन वर्षों तक लंदन में रहकर कानून के क्षेत्र में शोध करेंगे। उनकी इस उपलब्धि को समाज के लिए गौरव और युवाओं के लिए प्रेरणादायी बताया। लंदन रवाना होने से पूर्व भरुहना स्थित ननिहाल पहुंचे विनायक का रेस्टोरेंट में में स्वागत किया गया। फाउंडेशन के अध्यक्ष अनिल सोनकर ने कहा कि युवाओं की ऐसी उपलब्धियां समाज के अन्य विद्यार्थियों को भी उच्च शिक्षा और शोध के लिए प्रेरित करती हैं। इस दौरान पीसीएस अधिकारी श्याम सोनकर, राजू सोनकर, कमलेश सोनकर, रामू सोनकर एडवोकेट, बच्चे लाल सोनकर, श्यामू सोनकर, रोहित सोनकर, इं. शेखर सोनकर, रामविलास सोनकर, महेंद्र सोनकर, दीपक सोनकर, विनोद कुमार सोनकर, राधेश्याम सोनकर, विलास सोनकर समेत फाउंडेशन के पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे।
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