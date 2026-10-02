Mirzapur News: जीवित पति को कागजों में मृत दिखाकर विधवा पेंशन का आवेदन, मची खलबली

बृहस्पतिवार को सीखड़ के सहायक विकास अधिकारी (समाज कल्याण) विनोद शुक्ला कारण बताओ नोटिस लेकर गांव पहुंचे तो मामले की जानकारी हुई। विभाग ने आवेदन निरस्त कर प्रकरण की जांच शुरू कर दी है।सरावां निवासी संगीता देवी पत्नी अशोक कुमार के नाम से विधवा पेंशन के लिए आवेदन किया गया था। आवेदन में महिला का पता उसके गृह ब्लॉक मझवां के सरावां गांव के बजाय सीखड़ विकासखंड के लालपुर गांव का दर्ज था। लालपुर ग्राम पंचायत में सत्यापन के दौरान इस नाम की कोई विधवा नहीं मिली। इसके बाद विभाग ने छानबीन की तो पता चला कि संगीता देवी सरावां गांव की निवासी हैं और उनके पति अशोक कुमार जीवित हैं। पूछताछ में संगीता देवी ने बताया कि उन्होंने विधवा पेंशन के लिए कोई आवेदन नहीं किया है। उनके अनुसार, उनकी ननद की देवरानी ने पैसे का लालच देकर किसी फर्म के नाम पर आधार कार्ड और अन्य दस्तावेज लिए थे। बुधवार को ब्लॉक से फोन आने पर उन्हें अपने नाम से विधवा पेंशन का आवेदन किए जाने की जानकारी हुई।