Mirzapur News: भाजपा ओबीसी मोर्चा के प्रदेश मंत्री बने रामकुमार विश्वकर्मा
वाराणसी ब्यूरो
Updated Fri, 02 Oct 2026 02:09 AM IST
Updated Fri, 02 Oct 2026 02:09 AM IST
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भारतीय जनता पार्टी ने ओबीसी मोर्चा के प्रदेश पदाधिकारियों की घोषणा की है। इसमें मिर्जापुर निवासी रामकुमार विश्वकर्मा को प्रदेश मंत्री बनाया गया है। वह इससे पहले भाजपा ओबीसी मोर्चा के जिलाध्यक्ष की जिम्मेदारी संभाल चुके हैं। नई जिम्मेदारी मिलने पर पार्टी कार्यकर्ताओं ने खुशी जताते हुए उन्हें बधाई दी।रामकुमार विश्वकर्मा का नाम भाजपा जिलाध्यक्ष पद के लिए भी चर्चा में रहा था। वह लंबे समय से संगठन में सक्रिय हैं। विद्यार्थी परिषद से जुड़े रहते हुए उन्होंने जिला, विभाग और प्रदेश स्तर पर विभिन्न दायित्वों का निर्वहन किया। इसके बाद भाजपा संगठन में भी सक्रिय भूमिका निभाते रहे।
उनके पिता बिंद्रा प्रसाद विश्वकर्मा भी भाजपा संगठन में लंबे समय तक विभिन्न पदों पर रहे हैं। रामकुमार विश्वकर्मा ने प्रदेश नेतृत्व का आभार जताते हुए कहा कि पार्टी ने उन्हें जो जिम्मेदारी दी है, उसका पूरी निष्ठा और ईमानदारी से निर्वहन करेंगे। साथ ही संगठन को मजबूत करने के लिए लगातार कार्य करते रहेंगे।
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उनके पिता बिंद्रा प्रसाद विश्वकर्मा भी भाजपा संगठन में लंबे समय तक विभिन्न पदों पर रहे हैं। रामकुमार विश्वकर्मा ने प्रदेश नेतृत्व का आभार जताते हुए कहा कि पार्टी ने उन्हें जो जिम्मेदारी दी है, उसका पूरी निष्ठा और ईमानदारी से निर्वहन करेंगे। साथ ही संगठन को मजबूत करने के लिए लगातार कार्य करते रहेंगे।
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