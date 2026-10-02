Mirzapur News: चार अधिवक्ता कार्यकारिणी में बहाल हुए त्यागपत्र वापस लेने का प्रार्थना पत्र स्वीकार

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बैठक में निवर्तमान कार्यकारिणी के सदस्य श्याम बिहारी तिवारी, अवधेश कुमार द्विवेदी, उपसचिव प्रशासन दिलीप कुमार पांडेय और उपसचिव प्रकाशन नीरज कुमार तिवारी ने त्यागपत्र वापस लेने के लिए प्रार्थना पत्र दिया।चारों ने दो मई 2026 को त्यागपत्र दिया था, जिसे अध्यक्ष ने स्वीकार कर लिया था। बृहस्पतिवार को दिए गए प्रार्थना पत्र पर विचार के बाद अध्यक्ष ने त्यागपत्र निरस्त करते हुए चारों को कार्यकारिणी में पूर्ववत बहाल करने का निर्णय लिया।चारों सदस्यों की अनुपस्थिति में पूर्व में मनोनीत पांच सदस्य संजय कुमार गुप्ता (उपसचिव प्रशासन), हर्षिता सिंह (उपसचिव प्रकाशन), सुरेश प्रताप सिंह, अमरेश चंद्र पांडेय और बबीता जायसवाल अपने-अपने दायित्व का निर्वहन करते रहेंगे। वहीं, निवर्तमान सदस्य सतीश कुमार सिंह बैठक में उपस्थित नहीं हो सके। ऐसे में उनकी बहाली पर निर्णय नहीं लिया जा सका।उन्हें पांच अक्तूबर तक किसी कार्य दिवस में अध्यक्ष अभयराज सिंह और सचिव जंग बहादुर सिंह के समक्ष उपस्थित होकर अपना पक्ष रखने के लिए कहा गया है।इसके बाद उनके संबंध में आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। बहाल किए गए चारों सदस्यों को पांच अक्तूबर को संघ की ओर से प्रमाणपत्र दिया जाएगा। प्रमाणपत्र प्राप्त करने के बाद ही उन्हें विधिवत कार्यकारिणी का सदस्य माना जाएगा।