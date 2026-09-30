Mirzapur News: बहेरा पुल पर दो फीट पानी, आवागमन बाधित

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सक्तेशगढ़। राजगढ़ विकासखंड के बहेरा गांव स्थित लश्करिया पुल पर करीब दो फीट पानी बहने से आवागमन बाधित हो गया है। इससे आधा दर्जन से अधिक गांवों के ग्रामीण प्रभावित हैं। नदी पार विद्यालय जाने वाले बच्चों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। सुरक्षा को देखते हुए अभिभावक बच्चों को पुल पार कर स्कूल भेजने से बच रहे हैं। ग्रामीणों के अनुसार, पिछले वर्ष इसी स्थान पर एक बच्चे की डूबने से मौत हो गई थी। ग्रामीणों ने बताया कि जरगो जलाशय का जलस्तर 320 से अधिक पहुंचने से पानी का बहाव बढ़ गया और पुल जलमग्न हो गया। उन्होंने जलस्तर कम करने के लिए बांध से करीब एक फीट पानी निकालने की मांग की है। विधायक रमाशंकर पटेल ने जिलाधिकारी से वार्ता कर आवश्यक कदम उठाने का आश्वासन दिया। चुनार एसडीएम अनेग सिंह ने मौके का निरीक्षण किया। उन्होंने बताया कि जलाशय में क्षमता से अधिक पानी होने के कारण पुल पर जलस्तर बढ़ा है। लोगों और स्कूली बच्चों की सुविधा के लिए पुल पार कराने को ट्रैक्टर-ट्रॉली लगाई गई है। लेखपाल और कानूनगो को निगरानी की जिम्मेदारी दी गई है। ग्रामीणों ने जलस्तर नियंत्रित कर जल्द आवागमन सुचारु कराने की मांग की।

आधा दर्जन गांवों के ग्रामीण प्रभावित, स्कूली बच्चों की बढ़ी मुश्किलेंप्रशासन ने लगाई ट्रैक्टर-ट्रॉली