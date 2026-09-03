Mirzapur News: पेट्रोलिंग करते समय ट्रेन की चपेट में आने से दो कर्मचारियों की मौत

संवाद न्यूज एजेंसीचुनार। कोतवाली क्षेत्र के कोतवाली क्षेत्र के पिरल्लीपुर गांव के पास रेलवे ट्रैक पर मंगलवार रात 11 बजे पेट्रोलिंग करते समय ट्रेन की चपेट में आने से दो कर्मचारियों की मौत हो गई।कोतवाली क्षेत्र के पिरल्लीपुर गांव निवासी रामशरण (24) व इंदरपुर कुसुम्ही निवासी रणजीत कुमार (25) रेलवे डीएफसीसी रेलवे कॉन्ट्रैक्ट ठेकेदार के कर्मचारी थे। मंगलवार रात 11 बजे ट्रैक पर पेट्रोलिंग कर रहे थे। पिरल्लीपुर गांव के पास ट्रैक पर मंगलवार रात अज्ञात ट्रेन की चपेट में आने से दोनों की मौत हो गई। रामशरन तीन भाईयों में दूसरे नंबर पर था। वहीं रणजीत तीन भाईयों में छोटा व अविवाहित था। दोनों युवकों की मौत से परिजनों में कोहराम मच गया। रेलवे की सूचना पर कजरहट चौकी प्रभारी सदानंद सिंह पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे और घटना की जानकारी ली। थानाध्यक्ष चुनार विजय शंकर सिंह ने बताया कि बताया कि दोनों डीएफसीसी रेलवे ठेकेदार के कर्मी थे। रात में रेलवे ट्रैक पर पेट्रोलिंग कर रहे थे। इसी दौरान किसी अज्ञात ट्रेन की चपेट में आने से दोनों की मौत हो गई।