Mirzapur News: सीनियर राज्य स्तरीय मंडलीय क्रिकेट के लिए ट्रायल 21 को
वाराणसी ब्यूरो
Updated Sun, 18 Oct 2026 02:09 AM IST
Updated Sun, 18 Oct 2026 02:09 AM IST
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मिर्जापुर। सीनियर दीनदयाल उपाध्याय स्मारक राज्य स्तरीय मंडलीय क्रिकेट प्रतियोगिता के लिए मिर्जापुर जिले के खिलाड़ियों का ट्रायल 21 अक्तूबर की सुबह 10 बजे से सेठ द्वारिका प्रसाद बजाज स्कूल के मैदान पर होगी। यह जानकारी मिर्जापुर क्रिकेट एसोसिएशन के सचिव विवेक दुबे ने दी। बताया कि दोपहर दो बजे से इसी मैदान पर मंडलीय चयन परीक्षण भी आयोजित किया जाएगा। चयन परीक्षण में केवल सीनियर वर्ग के खिलाड़ी ही हिस्सा ले सकते हैं।
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