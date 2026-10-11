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Mirzapur News: कुलपति ने मुख्यमंत्री को दी विवि की प्रगति की जानकारी

Sun, 11 Oct 2026 02:01 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Sun, 11 Oct 2026 02:01 AM IST
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The Vice-Chancellor apprised the Chief Minister of the university's progress.
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पुष्पगुच्छ देती मां विंध्यवासिनी विश्वविद्यालय की कुलपति प्रो. शो
मां विंध्यवासिनी विवि की कुलपति प्रो. शोभा गौड़ ने की शिष्टाचार भेंट
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मिर्जापुर। मां विंध्यवासिनी विश्वविद्यालय की कुलपति प्रो. शोभा गौड़ ने शनिवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री को विश्वविद्यालय के निर्माण कार्यों और शैक्षणिक गतिविधियों की जानकारी दी।

कुलपति ने निर्माणाधीन परिसर में चल रहे कार्यों की प्रगति और आगामी शैक्षणिक सत्र में विभिन्न पाठ्यक्रमों के संचालन की तैयारियों के बारे में भी बताया। इस दौरान निर्माण कार्यों की प्रगति और निर्मित भवनों की गुणवत्ता पर चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने निर्माण कार्यों में निर्धारित गुणवत्ता मानकों का पालन सुनिश्चित करने पर जोर देते हुए आवश्यक मार्गदर्शन दिया। कुलपति प्रो. शोभा गौड़ ने कहा कि मुख्यमंत्री के मार्गदर्शन से विश्वविद्यालय में चल रहे कार्यों और आगामी शैक्षणिक सत्र की तैयारियों को गति मिलेगी।
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