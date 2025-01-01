आजादी की दूसरी लड़ाई लड़ रहा विपक्ष : प्रमोद तिवारी

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दिल्ली में चल रहे आंदोलन के सवाल पर प्रमोद तिवारी ने कहा कि विपक्ष की यह लड़ाई स्वतंत्रता आंदोलन जैसी है। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्य चुनाव आयुक्त तथा अमित शाह मिलकर लोगों के मताधिकार को छीन रहे हैं। देश में लोकतंत्र के बजाय तानाशाही चलने का आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि इस दूसरी आजादी की लड़ाई को सफल बनाना प्रत्येक नागरिक का धर्म है। कहा कि भाजपा में चंगेज खां की आत्मा घुस गई है। कहा कि इस आंदोलन को हर व्यक्ति का समर्थन मिल रहा है। क्योंकि यदि यह आंदोलन सफल नहीं हुआ तो उनका प्रयास सफल हो जाएगा जो उस समय आजादी का विरोध कर रहे थे। कहा कि ज्ञानेश कुमार का इस्तीफा हो। एसआईआर में जिन 13 करोड़ लोगों के नाम हटाए गए हैं, उनका पुनरीक्षण कराया जाए। उन्होंने चुनाव में सीटों के बंटवारे और गठबंधन कहा कि जब तय हो जाएगा, तब बता दिया जाएगा। इस अवसर पर कांग्रेस जिलाध्यक्ष डाॅ. शिवकुमार पटेल, पूर्व विधायक भगवती प्रसाद चौधरी, नगर अध्यक्ष राजन पाठक, छोटे खां, राजधर दुबे व अन्य थे। दर्शन-पूजन तीर्थ पुरोहित राज मिश्रा ने कराया।