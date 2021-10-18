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Mirzapur News: दो घरों में घुसे छह संदिग्धों की पिटाई की

Fri, 16 Oct 2026 12:46 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Fri, 16 Oct 2026 12:46 AM IST
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Six suspects who entered two houses were beaten.
थाना क्षेत्र के सुमतिया व रघईपुर में दो घरों में घुसे छह संदिग्धों को ग्रामीणों ने पकड़ लिया और पिटाई करने के बाद जिगना पुलिस को सौंप दिया है। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है।
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रघईपुर निवासी राममुरारी ने बताया कि उनकी बहू मनीषा बुधवार की रात भूल से दरवाज़ा बंद किए बिना सो गई थी। रात लगभग डेढ़ बजे घर में पांच लोग घुसे और अन्य कमरों को बाहर से बंद कर दिया। आहट मिलने पर लोगों की नींद खुली तो आरोपी भागने लगे। पुत्र कैलाश ने 112 पर फोन कर पुलिस बुलाया। आरोपियों का पीछा करके कुछ दूरी पर सभी को पकड़ा गया। फिर पुलिस को सौंप दिया गया।
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सुमतिया गांव निवासी गिरजा शंकर सरोज ने बताया कि में रात में बाइक खड़ी करके एक युवक घर में घुस कर चारपाई पर सोए एक बच्चे के पास लेट गया। रात लगभग दो बजे परिवार की महिला जगी तो उसे कुछ शक हुआ। परिवार वालों को जगाया तो आरोपी भागने लगा। शोर होने पर लोगों ने बच्चा चोर समझकर पिटाई कर दी।इसके बाद पुलिस को बुलाकर आरोपी को सौंप दिया। थानाध्यक्ष संजय कुमार सिंह ने कहा कि मामले की जांच कराई जा रही है।
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