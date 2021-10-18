Mirzapur News: मिर्जापुर होकर गुजरेंगी दिल्ली-पटना की विशेष ट्रेनें

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उत्तर मध्य रेलवे के जनसंपर्क अधिकारी अमित सिंह ने बताया कि रेलवे की ओर से जारी समय-सारणी के अनुसार, गाड़ी संख्या 04404 शकूरबस्ती-पटना अनारक्षित विशेष ट्रेन पांच, छह, सात, 10, 11, 12, 13 और 14 नवंबर को चलेगी। यह ट्रेन शकूरबस्ती से दोपहर 3:15 बजे रवाना होकर अगले दिन सुबह 5:43 से 5:45 बजे के बीच मिर्जापुर स्टेशन पहुंचेगी।यहां दो मिनट के ठहराव के बाद पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन होते हुए पटना पहुंचेगी। वापसी में गाड़ी संख्या 04403 पटना-शकूरबस्ती अनारक्षित विशेष ट्रेन छह, सात, आठ, 11, 12, 13, 14 और 15 नवंबर को संचालित होगी। यह ट्रेन पटना से शाम 3:40 बजे रवाना होकर रात 9:20 से 9:22 बजे के बीच मिर्जापुर स्टेशन पहुंचेगी। दो मिनट के ठहराव के बाद प्रयागराज की ओर रवाना होगी। ट्रेन में सामान्य और स्लीपर श्रेणी के 18 तथा दो एसएलआर कोच सहित कुल 20 डिब्बे होंगे।इसके अलावा गाड़ी संख्या 04092 दिल्ली-हावड़ा त्योहार विशेष ट्रेन 17 अक्तूबर को एक फेरा लगाएगी। यह ट्रेन प्रयागराज जंक्शन से आगे मिर्जापुर होकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन पहुंचेगी। वापसी में गाड़ी संख्या 04091 हावड़ा-दिल्ली विशेष ट्रेन 18 अक्तूबर को चलेगी। हालांकि, जारी समय-सारणी में मिर्जापुर स्टेशन पर इन दोनों ट्रेनों के ठहराव का समय नहीं दिया गया है। रेलवे के इस निर्णय से त्योहारों के दौरान यात्रियों को अतिरिक्त रेल सुविधा मिलेगी।जिगना स्टेशन पर नौ दिन नहीं रुकेंगी तीन ट्रेनेंमिर्जापुर। प्रयागराज मंडल के प्रयागराज-पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन रेलखंड पर जिगना और गैपुरा स्टेशन के बीच तीसरी रेल लाइन के लिए यार्ड रीमॉडलिंग का काम किया जा रहा है। इसके चलते 24 अक्तूबर से एक नवंबर तक जिगना स्टेशन पर तीन ट्रेनों का ठहराव अस्थायी रूप से स्थगित रहेगा। इससे जिगना स्टेशन से यात्रा करने वाले यात्रियों को परेशानी हो सकती है।उत्तर मध्य रेलवे के प्रयागराज मंडल के जनसंपर्क अधिकरी अमित सिंह ने बताया कि नौ दिनों तक जिगना स्टेशन पर गाड़ी संख्या 64595 पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन-सूबेदारगंज मेमू, गाड़ी संख्या 63237 पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन-सूबेदारगंज मेमू और गाड़ी संख्या 13309 चुनार-प्रयागराज एक्सप्रेस का ठहराव नहीं होगा। रेलवे की ओर से तीसरी लाइन के निर्माण से जुड़े कार्य को पूरा करने के लिए यह निर्णय लिया गया है। यात्रियों को सलाह दी गई है कि यात्रा की योजना बनाने से पहले ट्रेनों के ठहराव की जानकारी अवश्य प्राप्त कर लें।