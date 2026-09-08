Mirzapur News: छात्रावास में अचानक पॉलिटेक्निक का छात्र बेहोश, भर्ती
वाराणसी ब्यूरो
Updated Tue, 08 Sep 2026 01:56 AM IST
Updated Tue, 08 Sep 2026 01:56 AM IST
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राजगढ़, मिर्जापुर। राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज निकरिका में पॉलिटेक्निक प्रथम वर्ष का हंडिया प्रयागराज निवासी छात्र 21 वर्षीय इंद्रेश यादव अचानक बेहोश हो गया। साथियों ने उसे एंबुलेंस से सीएचसी में भर्ती कराया।
सोमवार के सुबह हॉस्टल में अचानक कपकपी के बाद छात्र बेहोश हो गया। इससे हॉस्टल में हड़कंप मच गया। छात्र के साथियों ने उसे एंबुलेंस से सीएचसी राजगढ़ में भर्ती कराया। जहां उसका उपचार चल रहा है ।अन्य साथियों ने माता-पिता को सूचना देकर बुलाया। परिजनों ने बताया कि उसे पहले से मिर्गी आती थी। दवा इलाज से वह ठीक हो गया था। लेकिन दोबारा अटैक होने पर साथ पढ़ने वाले सभी छात्र घबरा गए। सीएचसी राजगढ़ में में तैनात चिकित्सक डॉ सर्वेश कुमार ने बताया कि युवक की हालत सामान्य है।
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सोमवार के सुबह हॉस्टल में अचानक कपकपी के बाद छात्र बेहोश हो गया। इससे हॉस्टल में हड़कंप मच गया। छात्र के साथियों ने उसे एंबुलेंस से सीएचसी राजगढ़ में भर्ती कराया। जहां उसका उपचार चल रहा है ।अन्य साथियों ने माता-पिता को सूचना देकर बुलाया। परिजनों ने बताया कि उसे पहले से मिर्गी आती थी। दवा इलाज से वह ठीक हो गया था। लेकिन दोबारा अटैक होने पर साथ पढ़ने वाले सभी छात्र घबरा गए। सीएचसी राजगढ़ में में तैनात चिकित्सक डॉ सर्वेश कुमार ने बताया कि युवक की हालत सामान्य है।
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