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Mirzapur News: 500 लाभार्थियों के खाते में भेजी गई उज्ज्वला सिलिंडर रिफिल की सब्सिडी

Wed, 04 Nov 2026 01:31 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Wed, 04 Nov 2026 01:31 AM IST
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Subsidy for Ujjwala cylinder refills transferred to the accounts of 500 beneficiaries
उज्ज्वला योजना की स​ब्सिडी के डेमो चेक के साथ लाभार्थी महिलाएं व जनप्रतिनि​धि व अन्य, सोशल मीडि
मिर्जापुर। पथरहिया स्थित विकास भवन के सभागार में मंगलवार को उज्ज्वला रसोई गैस योजना के 500 लाभार्थियों के खाते में सिलिंडर के रिफिल की सब्सिडी भेजी गई। इस अवसर पर लखनऊ के लोकभवन में आयोजित मुख्यमंत्री के कार्यक्रम का सजीव प्रसारण भी किया गया।
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विकास भवन में आयोजित कार्यक्रम में उपाध्यक्ष राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग सोहन लाल श्रीमाली, विधायक मड़िहान रमाशंकर सिंह पटेल, विधायक मझवां शुचिस्मिता मौर्या, जिलाधिकारी पवन कुमार गंगवार, मुख्य विकास अधिकारी विजय कुमार सिंह, अध्यक्ष नगर पालिका परिषद मिर्जापुर श्याम सुंदर केसरी ने लाभार्थी महिलाओं को प्रतीकात्मक रूप से रिफिल सब्सिडी का डेमो चेक दिया। उपाध्यक्ष राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग ने कहा कि जन कल्याणकारी योजनाएं प्रदेश के प्रत्येक व्यक्ति घरों तक पहुंच रही हैं। विधायक मड़िहान ने कहा कि केंद्र व प्रदेश सरकार गरीब कल्याण के लिए निरंतर कार्य कर रही है। मझवां विधायक शुचिस्मिता मौर्य ने केंद्र व प्रदेश सरकार की उपलब्धियों का वर्णन किया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में लाभार्थी महिलाएं उपस्थित रही।
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