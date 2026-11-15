Mirzapur News: पीपा पुल का निर्माण शुरू न होने पर ग्रामीणों का प्रदर्शन

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प्रदर्शन कर रहे ग्रामीणों ने कहा कि नियमानुसार एक नवंबर तक पीपा पुल तैयार हो जाना चाहिए था। इसके लिए अक्तूबर से ही निर्माण कार्य शुरू होना था, लेकिन अब तक टेंडर की प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकी। पुल बनने से आसपास के सैकड़ों गांवों के लोगों को वाराणसी आने-जाने में सुविधा होगी। दूरी आधी से भी कम रह जाएगी। साथ ही मुख्य मार्ग पर जाम और धूल की समस्या से भी राहत मिलेगी। ग्रामीणों ने चेतावनी दी कि जल्द निर्माण शुरू नहीं हुआ तो हजारों लोग सड़क पर उतरकर आंदोलन करेंगे।पीडब्ल्यूडी के अवर अभियंता अवधेश यादव ने बताया कि विभाग की ओर से तीन बार टेंडर प्रकाशित कराया जा चुका है। तीसरी बार भी टेंडर पास नहीं होने पर उच्चाधिकारियों के निर्देश पर ठेका आवंटित किया जा सकता है। करीब 33 लाख रुपये की लागत से बनने वाले पुल का निर्माण ठेका आवंटित होने के बाद लगभग 15 दिन में शुरू हो जाएगा। प्रदर्शन में विजय प्रजापति, गुलाब दास साहनी, रामनरेश सिंह पतारू, अनिल मौर्या आदि शामिल थे।