Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Mirzapur News ›   Villagers protest against the non-start of construction of Peepa bridge

Mirzapur News: पीपा पुल का निर्माण शुरू न होने पर ग्रामीणों का प्रदर्शन

Sun, 15 Nov 2026 01:17 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Sun, 15 Nov 2026 01:17 AM IST
विज्ञापन
Villagers protest against the non-start of construction of Peepa bridge
नरायनपुर। रैपुरिया गंगा घाट पर पीपा पुल का निर्माण शुरू नहीं होने से नाराज ग्रामीणों ने शनिवार को घाट पर प्रदर्शन किया। ग्रामीणों ने जिला प्रशासन से जल्द निर्माण शुरू कराने की मांग की। उनका आरोप है कि गंगा किनारे सैकड़ों पीपे रखे हैं, लेकिन विभागीय लापरवाही के चलते निर्माण शुरू नहीं हो सका है।
विज्ञापन

प्रदर्शन कर रहे ग्रामीणों ने कहा कि नियमानुसार एक नवंबर तक पीपा पुल तैयार हो जाना चाहिए था। इसके लिए अक्तूबर से ही निर्माण कार्य शुरू होना था, लेकिन अब तक टेंडर की प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकी। पुल बनने से आसपास के सैकड़ों गांवों के लोगों को वाराणसी आने-जाने में सुविधा होगी। दूरी आधी से भी कम रह जाएगी। साथ ही मुख्य मार्ग पर जाम और धूल की समस्या से भी राहत मिलेगी। ग्रामीणों ने चेतावनी दी कि जल्द निर्माण शुरू नहीं हुआ तो हजारों लोग सड़क पर उतरकर आंदोलन करेंगे।
विज्ञापन

पीडब्ल्यूडी के अवर अभियंता अवधेश यादव ने बताया कि विभाग की ओर से तीन बार टेंडर प्रकाशित कराया जा चुका है। तीसरी बार भी टेंडर पास नहीं होने पर उच्चाधिकारियों के निर्देश पर ठेका आवंटित किया जा सकता है। करीब 33 लाख रुपये की लागत से बनने वाले पुल का निर्माण ठेका आवंटित होने के बाद लगभग 15 दिन में शुरू हो जाएगा। प्रदर्शन में विजय प्रजापति, गुलाब दास साहनी, रामनरेश सिंह पतारू, अनिल मौर्या आदि शामिल थे।
विज्ञापन
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

Followed