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Mirzapur News: सपा ने बंद पड़े स्कूलों पर मनाया शिक्षक दिवस

Sun, 06 Sep 2026 01:31 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Sun, 06 Sep 2026 01:31 AM IST
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SP observed Teachers' Day at closed schools.
बंद पड़े प्राथमिक विद्यालय रानीपुर में ​शिक्षक दिवस मनाते सपा नेता। स्रोत- सपा
मिर्जापुर। सपा ने कचहरी मार्ग स्थित जिला कार्यालय लोहिया ट्रस्ट व बंद पड़े सरकारी स्कूलों पर शिक्षक दिवस मनाकर डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्ण की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि दी। जिला कार्यालय पर समाजवादी शिक्षक सभा के तत्वावधान में गोष्ठी में जिलाध्यक्ष देवी प्रसाद चौधरी ने कहा कि पूरे प्रदेश में 26 हजार सरकारी विद्यालय बंद हैं। शिक्षा विरोधी मानसिकता को उजागर करता है। जनपद के पांच अध्यापकों को समाजवादी शिक्षक रत्न उपाधि से विभूषित किया गया। शिक्षक सभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉ. संतोष कुमार सिंह ने कहा कि पार्टी द्वारा पूरे प्रदेश में बंद किए गए प्राथमिक विद्यालयों पर शिक्षक दिवस मनाई गई। सभी विस के बंद पड़े विद्यालयों पर कार्यक्रम हुआ। लोगों को आश्वस्त किया गया कि समाजवादी सरकार बनने पर इन बंद विद्यालयों को पुनः चालू कराया जाएगा। इस अवसर पर जिले के अहरौरा, राजगढ़, सीखड़, चुनार, भरेहटा, नारायनपुर, जमालपुर, पटेहरा, हलिया, जिगना, चकचेहरा, रामपुर, मठखना, केशवपुर, चिल्ह, तिलठी व नगर के गजिया टोला, बूढ़े नाथ, नटवां, सुंदरघाट इत्यादि स्थानों पर कार्यक्रम हुआ। इस अवसर पर पूर्व विधायक जगदंबा सिंह पटेल, रामराज पटेल, आदर्श, शिवशंकर सिंह, गुलाब, अशोक आदि रहे। संवाद
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