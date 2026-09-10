Mirzapur News: लाठीदास के दांव से चित सोमवीर, 51 हजार का इनाम जीता
वाराणसी ब्यूरो
Updated Thu, 10 Sep 2026 01:19 AM IST
Updated Thu, 10 Sep 2026 01:19 AM IST
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विंध्याचल। अकोढ़ी गांव स्थित श्री गौरीशंकर मंदिर परिसर में बुधवार को सजे कुश्ती के अखाड़े में पहलवानों ने दमखम दिखाया। हनुमानगढ़ी अयोध्या के लाठीदास पहलवान ने पंजाब के सोमवीर को चित कर 51 हजार रुपये का पुरस्कार जीत लिया। दोनों के बीच मुकाबले में कई बार रोमांचक दांव-पेंच देखने को मिले, लेकिन आखिरी क्षणों में लाठीदास ने बाजी मार ली।
दंगल में पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, अयोध्या, काशी और मिर्जापुर के पहलवानों ने हिस्सा लिया। मिर्जापुर के चीनी पहलवान ने पंजाब के जग्गा और जिले के ही अनिल पहलवान ने वाराणसी के लक्कड़ को पटखनी दी।नगर विधायक रत्नाकर मिश्रा ने पहलवानों का हाथ मिलवाकर दंगल का शुभारंभ कराया। समिति अध्यक्ष आनंद शुक्ला ने विजेता पहलवानों को सम्मानित किया। संचालन रवि प्रकाश सिंह ने किया। निर्णायक मंडल में तीर्थराज सिंह, उपेंद्र सिंह, दिलीप सिंह और अमित शुक्ला रहे।
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दंगल में पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, अयोध्या, काशी और मिर्जापुर के पहलवानों ने हिस्सा लिया। मिर्जापुर के चीनी पहलवान ने पंजाब के जग्गा और जिले के ही अनिल पहलवान ने वाराणसी के लक्कड़ को पटखनी दी।नगर विधायक रत्नाकर मिश्रा ने पहलवानों का हाथ मिलवाकर दंगल का शुभारंभ कराया। समिति अध्यक्ष आनंद शुक्ला ने विजेता पहलवानों को सम्मानित किया। संचालन रवि प्रकाश सिंह ने किया। निर्णायक मंडल में तीर्थराज सिंह, उपेंद्र सिंह, दिलीप सिंह और अमित शुक्ला रहे।
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