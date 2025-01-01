Mirzapur News: वेतन में देरी पर लघु डाल नहर प्रखंड कार्यालय के कर्मचारियों का प्रदर्शन

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

कर्मचारियों का कहना था कि वेतन हर महीने की पांच तारीख तक मिल जाता था। इस बार दिवाली जैसे बड़े त्योहार पर भी भुगतान लटका रहा। समय पर वेतन नहीं मिलने से घर का बजट बिगड़ गया। त्योहार की खरीदारी और जरूरी खर्चों को लेकर कर्मचारियों के सामने परेशानी खड़ी हो गई।कर्मचारियों ने अधिशासी अभियंता की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए कहा कि विभागीय लापरवाही का खामियाजा उन्हें और उनके परिवारों को भुगतना पड़ रहा है। कार्यालय के वरिष्ठ सहायक विजय बाबू ने बताया कर्मचारियों के प्रदर्शन और दबाव के बाद शाम को वेतन जारी हुआ।कार्यालय में एक्सिईएन और सहायक अभियंता, अवर अभियंता, वरिष्ठ सहायक सहित चतुर्थ श्रेणी को मिलाकर कुल 94 अधिकारी और कर्मचारी हैं।