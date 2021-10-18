Mirzapur News: दुकानदार को अपना उधार मांगने पर लाठी से पीटा

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पटेहरा। थाना संतनगर के अंतर्गत दीपनगर बाजार के बर्तन व्यवसायी रवींद्र श्रीवास्तव को ग्राहक से उधार का पैसा मांगना भारी पड़ गया। ककरद निवासी रविंद्र की दीपनगर में बर्तन की दुकान है। उन्ही के गांव का एक व्यक्ति एक वर्ष पूर्व सामान उधार लिया था। रविवार सुबह रविंद्र ने जैसे ही पैसा मांगा। आरोपी गाली देते हुए मारपीट पर आमादा हो गया। इसमें एक पक्ष से रविंद्र और मनोज के साथ रविंद्र की पत्नी को बीच- बचाव में चोट आई। दूसरे पक्ष से मन्ना को चोट आई। चोटिल मन्ना पीएचसी पटेहरा पहुंचे। जहां उसका उपचार किया गया।