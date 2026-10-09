शास्त्री अस्पताल: स्ट्रेचर पर मिलीं सीरिंज, चौकीदार कर रहे इलाज; रात में पहुंचे सीएमओ ने जारी की नोटिस

सीएमओ ने जब ऐसा क्यों करने की जानकारी पूछी तो वह कुछ बता नहीं सका। इसके बाद गर्भवती महिलाओं के भर्ती वाले वार्ड में पहुंचे तो पता चला कि यहां जिस डॉक्टर की ड्यूटी थी, वह अस्पताल में ही मौजूद नहीं थीं। यहां महिला चिकित्सक के ड्यूटी कक्ष में ताला बंद था। केवल दो स्टाफ नर्स ड्यूटी दे रही थीं।



उन्होंने डॉक्टर के गैरमौजूदगी की जानकारी मांगी तो कुछ सही पता नहीं चल सका। अस्पताल में गेट से लेकर अंदर इमरजेंसी, वार्ड सहित अन्य जगहों पर हर ओर गंदगी ही गंदगी दिख रही थी। मरीजों के भर्ती सहित अन्य जरूरी कागजातों का रख-रखाव भी सही नहीं था। जांच कक्ष में वहां भी रजिस्टर की जांच की।

ड्यूटी से गायब डॉ. शालिनी गुप्ता और अस्पताल के सीएमएस, लापरवाही बरतने वाले अन्य कर्मियों को कारण बताओ नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया है। 100 बेड वाले अस्पताल में बस 30-35 मरीज ही भर्ती थे। न तो दवाइयों का रख-रखाव सही है, न ही देखभाल की व्यवस्था। नोटिस के जवाब का इंतजार है। जिस तरह की लापरवाही बरती गई है, उस पर ठोस कार्रवाई की जाएगी। - डॉ. एनपी सिंह, सीएमओ