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थाना के बैकुंठपुर गांव निवासी प्रशांत कुमार स्वस्तिक ईंट भट्ठा कमालपुर के मालिक हैं। आरोप है कि जुलाई 2026 में संभल के सलारपुर गांव निवासी साहिब अली और उसके पिता आरिफ अली ईंट पथाई के लिए मजदूर और पथेरा उपलब्ध कराने की बात लेकर भट्ठे पर आए थे। इसके बाद उन्हें एडवांस के तौर पर अलग-अलग तिथियों में ऑनलाइन कुल पांच लाख 10 हजार रुपये दिए गए। आरोप है कि दोनों ने न तो काम कराया और न ही रकम वापस की। थानाध्यक्ष वैद्यनाथ सिंह ने बताया कि भट्ठा मालिक की तहरीर पर संभल के सलारपुर गांव निवासी पिता-पुत्र के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। संवाद