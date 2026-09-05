तकनीक: अब लैब में तैयार होंगे भ्रूण, पैदा होंगी अच्छी नस्ल की बछिया; भारत सरकार को भेजा गया प्रस्ताव

बीएचयू में अब तक श्रेष्ठ नस्ल की गाय से भ्रूण तैयार कर उसे दूसरी सरोगेट गाय के गर्भ में प्रत्यारोपित कर बछिया पैदा की जा रही थी। इस प्रक्रिया में पहले गाय में सुपर ओव्यूलेशन कराकर सेक्स-सॉर्टेड सीमन से कृत्रिम गर्भाधान कराया जाता था। बने भ्रूण को सरोगेट गाय में प्रत्यारोपित किया जाता था। अब इससे एक कदम आगे ओवम पिक-अप (ओपीयू), इन विट्रो फर्टिलाइजेशन (आईवीएफ) और एम्ब्रियो ट्रांसफर (ईटी) तकनीक अपनाने की तैयारी है। इसमें गाय के अंडाणु सीधे निकालकर प्रयोगशाला में श्रेष्ठ सांड के शुक्राणु से निषेचित कर भ्रूण तैयार किया जाएगा।

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